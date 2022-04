Vallnord – Pal Arinsal tanca la temporada d'hivern amb més ingressos

Vallnord – Pal Arinsal fa un balanç molt positiu de la temporada d'hivern actual. L'estació deixa enrere una temporada assolint els seus objectius marcats i confirma la tendència de recuperació. La xifra de dies d'esquí ha arribat a 491.491, un 1% més. EMAP ha augmentat els seus ingressos d'hivern en un 2% respecte a la temporada 18-19, gràcies també a un augment de la despesa mitjana del client del 2%. Pel que fa a l'ocupació, també s'ha notat un increment de l'1%, sent un dels millors resultats de les darreres 4 temporades.

Pel que fa a la venda online, l'increment ha estat molt satisfactori. Gràcies també al costum d'avançar-se per aconseguir millors condicions i evitar cues, Vallnord – Pal Arinsal ha aconseguit augmentar en un 102% els ingressos a través d'aquest canal. Per tal de fidelitzar els clients, aquells que adquirien els seus passis o altres productes de forma online, eren beneficiats amb descomptes. El client directe ha permès compensar la disminució de la touroperació que s'ha vist afectada amb una caiguda del 20%. Destacar a la vegada que Vallnord – Pal Arinsal ha congelat les tarifes dels forfets de dia durant les últimes 3 temporades i ha realitzat una estratègia de control de despeses durant els dos últims anys.

L'estació va obrir el passat 3 de desembre i ha estat un total de 136 dies operativa amb unes condicions meteorològiques òptimes durant quasi tota la temporada. Les fortes nevades a inicis de temporada van permetre arribar fins als 150 centímetres de neu a cota alta. La mitjana d'obertura de les pistes i instal·lacions ha estat del 96% on en concret, el sector d'Arinsal va estar tancat 5 dies per causes de vent i meteorologia. Pel que fa a la producció de neu de cultiu, aquesta temporada s'ha requerit un 21% menys de producció.

Serveis i restauració de rècord

En restauració, aquest any l'estació ha tingut fins a 15 punts gastronòmics disponibles i ha aconseguit superar els seus objectius marcats aconseguint una facturació de rècord amb un increment del 4%. Pel que fa a l'experiència nocturna en gastronomia, l'estació ha efectuat un total de 64 nits amb prop de 3.000 sopars. Els sopars d'alta muntanya s'han convertit en una opció per a les famílies i amics durant la temporada d'hivern i que a més se suma a l'oferta tradicional de l'estació.

Pel que fa a les activitats infantils i familiars, Vallnord – Pal Arinsal continua apostant per realitzar millores que permetin una millor acollida per a nens i famílies. L'escola d'esquí que aquest any ha obtingut xifres similars a la temporada 2018-2019, també ha notat un increment del client directe. Pel que fa a Snowplus, l'escola de neu per a totes les persones que vulguin aprendre a esquiar i gaudir de la natura es continua consolidant, ha tornat a arribar als 1.000 infants.

En esdeveniments, Vallnord – Pal Arinsal ha acollit un gran nombre d'actes, competicions i animacions per aconseguir una temporada amb ambient. L'acte més destacat, la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra, va ser un dels esdeveniments esportius amb més ressò del país i països pròxims. De la mateixa forma, la Skimo Femení, ha estat la cursa solidària a favor d'Autea, que va aconseguir acollir més de 300 participants.

D'altra banda, l'estació recorda que els que encara gaudeixen del forfet anual, podran gaudir-lo fins al mes d'octubre del 2022. Un forfet que permet consolidar l'estratègia de l'estació en una obertura dels 365 dies a l'any. A la vegada, l'estació segueix volent que els més petits puguin seguir gaudint de les instal·lacions i ho fa mantenint la validesa del forfet de temporada d'esquí escolar per a l'estiu 2022. Tots els nens i nenes residents del país (fins als 15 anys) i titulars del forfet de temporada 2021/2022 emesos per Govern, per Vallnord i per Vallnord - Pal Arinsal podran accedir aquest estiu 2022 als remuntadors de l'estació Arinsal i Pal de forma gratuïta.

A través d'un comunicat, des de l'estació torna el 4 de juny amb l'obertura del Refugi del Comapedrosa i es prepara per a la temporada d'estiu amb el Vallnord Bike Park la Massana, que s'obrirà el 10 de juny. Així mateix, acollirà dues Copes del Món: del 12 al 17 de juliol la Copa del Món UCI de BTT; el 23 i 24 de juliol els Campionats del Món Youth de Skyrace; i el 31 de juliol, la Copa del Món Skyrace Comapedrosa.