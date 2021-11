Villanueva defensa el treball com a clau de l'èxit en els projectes empresarials

Escaldes-EngordanyCrèdit Andorrà ha ofert aquest dimecres la conferència 'La descarbonització de la construcció' que ha anat a càrrec de Jose Manuel Villanueva, CEO i cofundador de 011h, constructora de nova generació, i cofundador de l'e-commerce de moda Privalia. Aquesta ha estat la divuitena sessió del cicle de conferències Crèdit Andorrà Global Forum sobre futur i tendències globals, i forma part del programa d'activitats que promou la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE. "Crec que el treball és fonamental a la vida", ha destacat Villanueva, per explicar les claus de l'èxit en l'emprenedoria, a banda de tenir una visió i una mica de sort.

Al llarg de la conferència, Villanueva ha repassat la seva trajectòria com a emprenedor enllaçant la seva primera experiència a Privalia amb l'actual a 011h, i ha extret diferents conclusions i punts per compartir i fer reflexionar als assistents a l'acte. De fet, ha manifestat que en la seva experiència, "l'emprenedoria és una visió vital", ja que l'apassiona tenir impacte i crear. A més, també ha expressat que ser emprenedor li ve de família i ha defensat "la llibertat" que genera el fet de poder emprendre un projecte.

Sobre les experiències empresarials, en el món de la moda i de la construcció, Villanueva ha declarat que l'encaix entre les dues es troba en la digitalització. L'any 2006, quan es va llençar Privalia, el sector del comerç de la moda no estava digitalitzat i "nosaltres vam ser els primers a Europa i a Espanya en llençar un projecte d'aquestes característiques", ha indicat, afegint que van ser molt transformadors. De la mateixa manera, el sector de la construcció no ha canviat al llarg dels 50 anys, i des de 011h han vist una oportunitat per canviar el sector. "En aquesta transformació, la sostenibilitat és el nostre principal fi, i la digitalització és un mitjà molt important perquè això passi", ha exposat, assegurant que és un sector on es poden optimitzar molts aspectes.

El sector de la construcció, que genera un 10% del PIB d'una economia, també és un dels més contaminants. "El 10% d'emissió de CO2 es vincula a l'ús de materials per fer edificis com el formigó o l'acer", ha puntualitzat. Per aquest motiu el títol de la conferència que ha ofert, ja que "tenim un sector molt gran i altament contaminant", ha manifestat Villanueva, qui ha emfasitzat la importància de la sostenibilitat per combatre el canvi climàtic. Per tant, en aquesta lluita, des de 011h volen ser un agent actiu. Concretament, defensen la transició cap a un model d'edificació sostenible basat en quatre pilars: components, industrialització, digitalització i sostenibilitat, amb l'ús de la fusta com a element principal.