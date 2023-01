Vuit de cada deu llits ocupats pel pont de Reis

Andorra la VellaL'ocupació hotelera durant la setmana del 2 al 8 de gener 2023 ha estat de 79,56%. Més concretament, segons les dades fetes públiques aquest dimecres per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), la xifra durant el cap de setmana de Reis, ha assolit un 81,55%.

Pel que fa a l'ocupació per parròquies, han sobresortit el Pas de la Casa i Andorra la Vella, que s'han mantingut per sobre del 88% durant la darrera setmana. Per altra banda, Escaldes Engordany també ha superat el 80%, en particular, amb un 83,36%. Encamp, Canillo i La Massana s'han mantingut per sobre del 75% mentre que Ordino es va quedar la setmana passada lleugerament per sobre del 61% d'ocupació. Quant a Sant Julià de Lòria, des de l'UHA comenten a què no hi ha suficients dades per valorar-la, però que "tot sembla indicar que hauria tingut una setmana de Reis força correcta, per sobre del 70%".

Des de la patronal hotelera, a més, fan una menció especial a tots els treballadors i treballadores de les societats explotadores d'esquí d'Andorra. "És per sentir-se orgullosos. Volem felicitar la feina que han fet i que continuen fent" han assenyalat tot destacant les condicions climatològiques i l'escassetat de la neu que han provocat uns dies molt complicades a totes les estacions dels Pirineus i en certes parts dels Alps. "Aquí a Andorra, i des de la Unió Hotelera entenem que si hem pogut acomplir les previsions d'ocupació que teníem marcades ha sigut en gran part gràcies a l'excel·lent feina feta des dels diferents camps de neu" afegeixen.