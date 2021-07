Una web per saber quanta energia tindries amb plaques solars

Andorra la VellaAndorra Recerca + Innovació estrena la webapp potencial.solar, que proporciona informació orientativa sobre el potencial energètic,

la rendibilitat econòmica i els beneficis ambientals d’hipotètiques instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en les cobertes dels edificis d'Andorra.

Segons ha explicat l'organisme -l'antic Actua-, la metodologia a gran escala implementada combina Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i dades LiDAR (Light Detection And Ranging) per representar els edificis i el terreny de forma acurada. Les simulacions d’irradiació solar realitzades han permès analitzar el potencial de la major part d’edificis del país (11.109 edificis); 324 edificis han estat exclosos per incompatibilitat d’usos de les seves cobertes i 1.374 s’han establert com a no aprofitables per no estar prou ben irradiats o disposar de molt poca superfície per implementar-hi una instal·lació2.

El potencial de generació elèctrica anual del país cobrint la totalitat de cobertes considerades aprofitables és de 266 GWh, aproximadament el 48% de la demanda elèctrica actual. Aquestes instal·lacions permetrien estalviar 32.954 tCO2eq/any, el 6,3% de les emissions actuals. El projecte ha estat realitzat en col·laboració amb l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic d’Andorra.

Els avenços dels darrers anys en la cartografia d’Andorra ens han permès ampliar a escala de país el projecte finalitzat l’any 2016 “Potencial d'aprofitament del recurs solar en cobertes d'edificis del Pirineu”; aquest es centrava únicament en algunes localitats dels Pirineus i va ser finançat pel Govern d’Andorra en el marc dels ajuts a la recerca de la Comunitat de Treball dels Pirineus (ACTP023-AND/2014). En aquell cas, a banda de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic d’Andorra, es va comptar també amb la col·laboració de l’empresa Sud Energies Renovables i la Universitat Politècnica de Catalunya.