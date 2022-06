Air Nostrum estudia recuperar el transport amb zepelí en distàncies curtes

BarcelonaEl seu moment daurat va ser a principis del segle XX, però el dirigible vol tornar a ser rellevant en el XXI com a mode de transport menys contaminant (però més lent) que els avions. La companyia valenciana Air Nostrum ha tancat un acord amb l'empresa britànica Hybrid Air Vehicles (HAV) per convertir-se en l'aerolínia llançadora dels seus zepelins Airlander 10. Tots dos grups han signat un conveni per fer servir aquest model quan s'obtingui la certificació oficial i esperen que les aeronaus puguin estar operatives el 2026. "La iniciativa s'inscriu en la decidida aposta del grup per aplicar en els pròxims anys fórmules de mobilitat mediambientalment sostenibles, ja que l'Airlander redueix un 90% les emissions de carboni", va remarcar l'aerolínia en un comunicat.

La companyia podria fer servir aquests dirigibles per a trajectes de curta distància, com el Barcelona-Palma que ja opera actualment. En dirigible, aquest vol tindria una durada aproximada d'unes quatre hores i mitja. Air Nostrum ha plantejat l'operació a través d'un leasing de fins a deu aeronaus. En aquest sentit, destaca que el zepelí es podria adaptar a les necessitats puntuals de cada destinació, "ja que podrà aterrar a qualsevol superfície raonablement plana, tant a terra com a l'aigua". "A més, donada la seva capacitat d'enlairament i aterratge en espais reduïts, l'Airlander 10 pot ser l'alternativa de mobilitat perfecta per al transport aeri a ciutats que no tenen instal·lacions aeroportuàries i illes", remarca l'empresa.

El director general de HAV, Tom Grundy, explica que la producció d'aquests dirigibles es posarà en marxa enguany i la companyia de transports confia que, a mesura que els diferents països europeus regulin la descarbonització dels vols de curt radi, podran expandir aquest negoci. "Això crearà milers de llocs de treball directament a l'empresa i a la nostra innovadora cadena de subministrament", insisteix el directiu.

Naus per a 100 passatgers

Però com funciona un dirigible en l'actualitat? Què conserven dels models que recordem de les pel·lícules i els accidents històrics com l'incendi del LZ 129 Hindenburg el 1937? Aquests zepelins s'enlairen gràcies a l'heli, un gas no inflamable i més lleuger que l'aire de l'atmosfera. Els Airlander 10 compten amb la mateixa certificació que els avions comercials, assegura l'empresa britànica, però estalvien un 90% del combustible que fan servir les aeronaus convencionals. Aquests dirigibles estan dissenyats per transportar uns 100 passatgers i arribar a una velocitat de 130 quilòmetres per hora, amb una autonomia de vol de 3.700 quilòmetres. Per exemple, un trajecte des de Barcelona podria arribar més enllà de Turquia, Nigèria o Grenlàndia.