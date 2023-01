Les 10 millors cançons de despit abans de Shakira i Piqué

Andorra la VellaGuille Milkyway ha recollit a 'El món a RAC1' les deu millors cançons que s'han fet des del rancor i el ressentiment més profunds després del darrer hit de Shakira amb Bizarrap, on mostra el seu despit amb la seva exparella, Gerard Piqué. Així doncs, coincidint amb la publicació de la cançó de Shakira, el líder de La Casa Azul i col·laborador d''El món a RAC1', Milkyway, recull algunes de les millors cançons que s'han fet des del ressentiment.

El rànquing l'encapçala, i sense lloc a dubtes, Rata de dos patas' de la coneguda cantant mexicana Paquita la del Barrio, qui recita un reguitzell de retrets i d'insults a la seva exparella. La següent, de la mà de Rocío Jurado, és ''Ese hombre', un tema on la cantant posa nervi a la descripció d'un narcisista.

En tercer lloc trobem un clàssic dels clàssics que encara sona avui dia, 'Olvídame y pega la vuelta' de Pimpinela. Després, 'Pesadilla en el parque de atracciones', una cançó 'Indie' de Los Planetas que desitja el pitjor a la seva exparella. La llista de Milkyway la tanquen els temes 'Odio' d'Alaska y Los Pegamoides, 'Com més et coneixo, més m'agrada el teu gos' de Els Pets, 'Fuck You' CeeLo Green, 'Mala mujer' de C. Tangana, 'No te deseo el mal' d'Eladio Carrión i Karol G i 'Que te follen' de la Cabra Mecánica.