Els 10 'tiktoks' sobre el català que no et pots perdre

BarcelonaTikTok és una de les xarxes socials més populars del moment, sobretot entre els mil·lennials i la generació Z. La curta durada dels vídeos i el seu contingut generalment humorístic, sumat a les possibilitats que ofereix l’edició –i, tot sigui dit, a un confinament que n'ha provocat l'esclat– han convençut els més de 800 milions d’usuaris actius mensualment. En aquest context, el català ha anat guanyat a poc a poc presència a la plataforma, i són nombrosos els autors que creen contingut en aquesta llengua i que fins i tot en fan divulgació. Aquí teniu 10 tiktoks sobre el català que no us decebran.

1. Paraules de la Garrotxa que probablement no sàpigues

Cinc noies garrotxines que viuen en un pis de Barcelona: aquesta és l’exitosa combinació del compte de TikTok Can Putades (@canputades). El seu vídeo Paraules de la Garrotxa que probablement no sàpigues acumula més de 452.000 reproduccions i explica, en clau d’humor, el significat d’expressions com anar a fer el toc, cardar o anar torrat. Tampoc us podeu perdre Les hores en català, que expressa un dels grans maldecaps dels nous parlants del català: dir les hores amb els seus quarts i que tothom t’entengui.

2. Batalla de dialectes entre una ebrenca i una gironina

L’Aroa (aroagr8) i la Paula, dues amigues, una de Girona i l’altra d’Amposta, són les creadores d’aquest tiktok que es va fer viral durant el confinament. El Repte de paraules, del qual ja han fet vuit parts més, consisteix en explicar com denominen diferents objectes o accions segons el català de la seva regió. Poma i maçana, escombra versus granera i galleda contra poval són alguns dels exemples que mostren la riquesa i la diversitat de la llengua.

3. Un "llicenciat en apitxologia" en defensa d'insultar en valencià

Els tiktoks d’en Xavier Rico, conegut com a Apitxat (@apitxat), sobretot destaquen per la voluntat de fer divulgació lingüística del valencià i reivindicar la seva presència a les xarxes, sempre amb un to divertit. Les traduccions del castellà al català fetes amb Google Traductor o els insults en valencià són alguns dels vídeos d’aquest tiktoker, que es defineix a ell mateix com a “llicenciat en apitxalogia”, que més han triomfat.

4. Els homònims i altres gràcies del català

L’humor i la divulgació del català també és una constant al compte de l’Albert Roig (@alroig), poeta, actor i professor de l'Institut del Teatre. Sobretot destaquen les seves sèries d’insults del català i Cosas del catalán.

5. Una filòloga de guàrdia: què hem de dir, el mar o la mar?

L’Aida (@filologa_de_guardia) és una estudiant de filologia catalana que comparteix a TikTok continguts sobre llengua: en pocs segons, et fa una classe exprés de català. L’ús de 'proper', 'darrer' i 'trigar', 'El mar' o 'la mar' i Diferències entre 'ser' i 'estar' són alguns dels interessants (i útils) tiktoks que es poden trobar en el seu perfil.

6. Consells per perdre la vergonya parlant català

El nom d’usuari d’aquest tiktoker és força autoexplicatiu: Catalan Made in Sevilla. En Víctor (@catalamadeinsevilla) és un noi nascut a Sevilla que ha après a parlar català i que ho demostra al seu contingut. Des de defensar el multilingüisme fins a donar consells per perdre la por a l’hora de parlar el català, els seus vídeos, sempre amb humor, donen una mica d’esperança a la nostra llengua.

7. Passar la prova de La Incorrecta

Tot i que es va popularitzar l’any passat, el filtre d’Instagram de La Incorrecta (@somlaincorrecta), l'exitosa empresa de marxandatge filològic, ha estat utilitzat per nombrosos usuaris de TikTok, que han demostrat la seva cintura lingüística. La gràcia és jugar a traduir ràpid al català barbarismes com metxero, gasto o juerga.

8. A veure, cal aprendre català?

Entre els tiktoks del cantant i actor Joan Rafart (@joanrafart) es poden trobar classes ràpides de català, com les conjugacions dels verbs explicades en pocs segons, la diferència entre per tu i per a tu i el significat de borinot. A més, el cantant també denuncia situacions de catalanofòbia i respon, humorísticament, a la pregunta: “Cal aprendre català?”

9. Una denúncia de catalanofòbia: "Hazlo en castellano"

Ara bé, no tot és humor. En aquest tiktok que es va fer viral, la youtuber valenciana Sílvia P. Sesé (@misstagless) defensa l’ús del valencià en els seus vídeos després que nombrosos usuaris de la plataforma li demanessin de males maneres que fes els seus continguts en castellà.

10. "Al qui li agradi bé i, si no, al carrer"

Aquest també és el cas de la Carla Clavera (@carlaclavera), autora d’un tiktok en què combina castellà, anglès, francès, italià i català per respondre als missatges que rep avisant-la que si fa contingut en català no l'entendrà "ningú". En un altre tiktok, en clau d’humor, explica què hem de fer per preservar el català.