El viral d'Andorra que circula per les xarxes espanyoles

Bancs precintats per evitar que la gent s'ajunti massa, senyalitzacions pintades al terra dels carrers o tanques que indiquen la direcció en la qual s'ha de caminar, són només algunes de les mesures sanitàries establertes al Principat per controlar la Covid-19 en el període de desconfinament. L'ordre que Andorra ha mantingut durant l'emergència sanitària i l'absència de ciutadans al carrer han sorprès moltes persones de fora del país, que han vist en el Principat un exemple a seguir.



Una d'aquestes persones ha filmat els carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per mostrar al món com s'està gestionant aquí la pandèmia i el contingut s'ha fet viral entre el públic que consumeix xarxes socials a l'estat espanyol. Joaquín Sabina canta en el vídeo la cançó 'Así estoy sin ti', i és que així deuen estar els turistes i visitants que venen a Andorra i que encara hauran d'esperar un temps per poder tornar-hi.