Festes i trobades ‘clandestines’ sense aturador malgrat el confinament

Els darrers dies s’han succeït imatges i vídeos de grups de persones saltant-se les recomanacions i restriccions decretades pel Govern amb motiu de l’emergència sanitària. L’últim document audiovisual que circula per les xarxes mostra una colla de treballadors de temporada amb actitud poc responsable celebrant una “festa” a la muntanya. En les imatges es veu fins i tot com un dels joves es penja de la branca d’un arbre fins a trencar-la.

Els episodis es repeteixen al llarg del país, especialment en indrets com Arinsal, Pas de la Casa o Soldeu. Trobades ‘clandestines’ a mode de barbacoa o pic-nic que solen acabar amb consum d’alcohol i disbauxa. És cert que són una minoria, però suficients per encendre el llum d’alarma. En aquest sentit, cada dia són més les veus que reclamen un major control per part de les autoritats, ja sigui imposant sancions o amb altres mecanismes que permetin que aquest tipus d’actituds s’aturin.