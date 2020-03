Roben un quadre de Van Gogh d'un museu holandès tancat per coronavirus

El confinament a causa del coronavirus ha sigut aprofitat per uns lladres per robar el quadre Jardí de primavera de Vincent van Gogh, que estava al Museu Singer de Laren, als Països Baixos. El museu estava tancat temporalment respectant les mesures dictades pel govern holandès.

Segons ha explicat a la premsa el director del museu, Jan Rudolph de Lorm, els lladres hi van entrar aquesta matinada forçant i trencant la porta de vidre exterior. El museu no ha confirmat si s'han endut cap altra obra a més de la pintura de Van Gohg, que estava a Laren en préstec: l'havia cedit el Museu Groninger per a una exposició del centre que conserva la col·lecció de William i Anna Singer. "Estic commocionat i molt enfadat. És un cop per al Museu Groninger, per al Museu Singer i per a tots nosaltres", ha dit el director.

Jardín de primavera va ser pintat la primavera de 1884, quan Van Gogh estava vivint amb els pares a Neunen, on el pare feia de pastor de la parròquia. De fet, el jardí de la pintura és el de la vicaria.