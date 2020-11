Un Tesla en català des de 48.000 euros

Tesla s'ha convertit en la primera marca d'automòbils a fer servir el català en les pantalles d'informació i entreteniment a bord, una funció llargament reclamada pels conductors catalanoparlants. Segons informa l'expert en tecnologia Albert Cuesta en un article a la seva web, la configuració en català està disponible en el model 3, que amb un preu de 47.980 euros és el més econòmic de la gamma.

En concret, s'han catalanitzat totes les pantalles i missatges informatius sobre la configuració i el funcionament del vehicle, inclòs el reproductor de ràdio. Cal destacar, però, que la incorporació del català només afecta el contingut de la pantalla, ja que el diàleg parlat amb el sistema i les instruccions de navegació continuen havent de ser en altres idiomes.

L'absència de cap altra llengua cooficial de l'estat espanyol fa pensar si la inclusió del català no tindrà a veure sobretot amb una adaptació al mercat andorrà, tot i que la marca no disposa de concessionari al Principat.

L'arribada del català als cotxes Tesla és una bona notícia per als seus propietaris, però també podria ser-ho per als conductors d'altres marques. Fins ara, totes es podien permetre ignorar les demandes de catalanització de la interfície dels seus vehicles perquè el comprador potencial no disposava de cap altra alternativa. A tall d'exemple, la marca Seat, candidata principal a afegir al català, ho va desestimar finalment perquè considerava obligat incloure també el basc i el gallec, i la demanda d'aquests idiomes no justificava el cost, malgrat que traduir els missatges de les pantalles és molt més econòmic que traduir el manual d'instruccions, i això sí que es fa.