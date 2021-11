Aficionats polonesos instal·len una pancarta a la terrassa d'un edifici

Andorra la VellaQuè estaries disposat a fer per veure jugar a la teva selecció? Els aficionats de l'equip polonès, que aquest divendres es va enfrontar a la selecció andorrana ho tenien molt clar: el que fes falta. Tot i que la UEFA havia prohibit la venda d'entrades als seguidors de l'equip bàltic a causa de les incidències que es van produir en el matx de fa unes setmanes contra Albània, els més aficionats que es van desplaçar al Principat per seguir el duel, el qual van acabar guanyant 1-4 a favor de Polònia, van aconseguir, d'una manera o una altra, veure el partit en directe.

D'aquesta manera, alguns d'ells van buscar finestres, balcons i, fins i tot terrasses per poder visualitzar als seus jugadors. Una de les entrades en edificis que va causar més rebombori va ser en un bloc de pisos ben pròxim a l'estadi nacional, on es disputava el duel. Els seguidors van aconseguir arribar fins al terrat del mateix i hi van penjar una pancarta per donar suport a la seva selecció. Diversos usuaris a les xarxes socials s'han fet ressò d'aquesta situació entre bromes i espant.