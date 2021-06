Alerta urbanita, per prevenció, a diversos pobles del Pirineu

CerdanyaCada estiu corren per les xarxes socials missatges de turistes arribats de zones urbanes a àrees rurals, que es queixen d'algunes molèsties, principalment sonores, que són pròpies dels indrets que visiten. Enguany, la Federació Raça Bruna dels Pirineus (Februpi) ha impulsat una campanya que pretén alertar els turistes sobre els paratges que visiten, de manera que es faciliti la convivència entre el visitant i els treballadors del sector primari. Són cartells que, irònicament, adverteixen els visitants dels sorolls que es trobaran al lloc on s'instal·len per passar uns dies de vacances. Sorolls com els cants dels galls o el repicar de les campanes.