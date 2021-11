Ana Rosa deixa temporalment el programa per un càncer de mama

Barcelona"Avui, per primer cop, parlaré de mi". Així ha arrencat Ana Rosa Quintana el seu programa d'aquest dilluns, en què ha comunicat a l'audiència que deixa momentàniament el programa perquè ha de tractar-se un càncer de mama. "La setmana passada va ser rara i molt intensa. Vaig marxar dos cops abans d'acabar el programa i divendres vaig faltar. Normalment, i excepte vacances, no he faltat a la meva cita amb vosaltres ni tan sols quan el covid ens perseguia pels racons i ens confinaven a casa", ha explicat. Tot seguit, ha declarat que volia compartir una notícia: "És el més important i dur que m'ha passat a la vida. Avui he d'acomiadar-me per una temporada, que espero que no sigui molt llarga. M'han detectat un carcinoma en una mama. Afortunadament està localitzat i no hi ha metàstasi, però requereix un tractament intens que em mantindrà allunyada d'aquest plató i d'aquests companys, que també són la meva família".

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 2 de noviembre de 2021

La presentadora d'El programa de Ana Rosa ha assegurat que està "tranquil·la" i ha manifestat confiança en els metges. "Afortunadament, la investigació i la medecina han avançat molt en el càncer de mama. Vull recordar a totes les dones la importància de no deixar passar una revisió". Quintana ha atribuït a la tensió de la seva tasca el fet d'haver-se de retirar: "Si no tingués una feina tan exposada i de tant d'estrès probablement podria seguir compartint cada matí amb vosaltres, però em permetreu que per un cop a la vida em dediqui a mi i la meva família". Amb tot, ha confirmat que seguirà treballant des de darrere les càmeres, com a propietària de la productora del programa. Poc després de l'anunci, s'ha acomiadat dels col·laboradors de la taula política i de Patricia Pardo i Joaquín Prat i ha abandonat el programa. Ana Terradillos s'encarregarà de la part política del programa, Pardo de l'actualitat i Prat del club social.

Ana Rosa Quintana lidera el magazín matinal de Telecinco des de fa disset anys. La temporada passada va marcar una audiència mitjana de 691.000 espectadors i una quota de pantalla del 19,7%, el segon millor registre, pel que fa a share, des del 2014.