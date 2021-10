Andorra, oficialment, fora d’Eurovisió

Andorra la VellaAquest dimecres s’han conegut els 41 països que formaran part d’Eurovisió 2022, entre els quals, un any més, i en van 13, no hi serà Andorra. El Principat no hi envia representant des del 2009. L’edició d’enguany, que se celebrarà al maig a Torí, presenta les novetats d’Armènia i Montenegro, que se sumen a la resta de televisions públiques de l’edició passada a Rotterdam.

Com Andorra, també queden fora Turquia, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Eslovàquia o Hongria. La 66ª edició del festival se celebrarà a Turí els propers 10, 12 i 14 de maig.