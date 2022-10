Apunyala 83 vegades a la seva dona davant les filles, el condemnen a 37 anys i la Justícia espanyola li rebaixa a 29

Andorra la VellaEl Tribunal Suprem d'Espanya ha rebaixat en vuit anys la pena de presó d'un home condemnat per maltractar i assassinar a la seva dona en la mateixa casa en la qual es trobaven les seves dues filles menors, a qui va abandonar després dels fets, perquè, encara que les nenes van rebre tractament psicològic, "no es declara provat que es prescrivís" aquest tractament per un metge. El Tribunal entén que no és possible condemnar-li per dos delictes lesions psíquiques a les seves filles.

En una sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, el tribunal ha explicat que rebaixa la pena de presó de 37 anys i dos mesos a 29 anys i dos mesos perquè "el tractament psicològic imposat pel psicòleg clínic, malgrat la seva importància i dels seus possibles efectes beneficiosos per a aquell a qui s'aplica, no pot identificar-se a efectes penals amb el tractament mèdic o quirúrgic" exigit per la llei. En aquest sentit, han precisat que el "decisiu" és que "un metge estableixi que un determinat tractament era objectivament necessari per a la sanitat, donades les característiques de les lesions".

En 11 folis, el Suprem ha repassat els fets provats que es remunten a la nit del 24 de setembre de 2018, quan l'acusat "va atacar" a la seva esposa, que es trobava dormint, "amb un o diversos ganivets" i li va generar "fins a 83" talls a "cara, coll i braços (...) fins que li va causar la mort". Les filles de tots dos, que llavors tenien quatre i dos anys, "eren a la casa, per la qual cosa era molt probable que percebessin els fets".

Segons consta en la sentència, encara que la dona "va despertar i va oposar resistència", li va anar "inútil" per "la violència de l'atac". L'endemà, l'home va abandonar el domicili al voltant de les sis del matí i "va deixar soles" a les seves dues filles, que van ser auxiliades per una veïna, "en sentir el seu plor", set hores després.