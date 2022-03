Aquest és el menú "impagable" de 16 plats que s'ha cruspit Robert De Niro a Madrid

BarcelonaRobert De Niro i la seva parella, Tiffany Chen, "han gaudit i assaborit" cada plat del "menú impagable" dissenyat a Madrid per a ells per cinc dels millors cuiners del món: l'argentí Mauro Colagreco, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés i Martín Berasategui. "Era una delícia veure'l menjar", han assegurat els xefs a Efe. "No sabeu com sucava cada plat amb pa, ens en demanava més, cosa que a nosaltres ens ha flipat perquè era un menú força complet", ha explicat Berasategui, que ha dit que l'actor en tot moment ha mostrat un "interès espectacular" per la gastronomia espanyola. "S'aixecava de la taula, venia a la petita cuina a veure com elaboràvem els plats, ens preguntava com es feien i què era cada producte, ho gravava tot en vídeo. No he vist gaudir ningú en tota la meva vida com ell, ha sigut espectacular haver pogut cuinar per a ell i la seva parella", aclareix Dacosta.

El menú en qüestió és fruit d'una broma sorgida a l'edició de l'any passat de la fira Madrid Fusión, quan, a través de les xarxes socials, van llançar un repte a l'estrella de Hollywood: promocionar l'edició del congrés gastronòmic del 2022 a canvi d'un dinar "impagable" a càrrec de cinc dels millors xefs del món. Finalment, el moment ha arribat i el menú que molt pocs podrien pagar ha tingut lloc.

El menú l'han conformat 16 plats –sis aperitius, vuit principals i dues postres–, començant per pernil ibèric, formatge i pa, salaons en atmosfera salina i una rodanxa de tomàquet sec. Com a principals s'han servit una contesa d'espàrrecs blancs i tòfona amb gamba marinada amb vinagre d'arròs signats per Roca; un milfulls caramel·litzat d'anguila fumada, foie gras, ceba tendra i poma verda i tacos de lluç amb cocotxes, emulsió de cafè i escates de pebre vermell signat per Berasategui; una remolatxa amb salsa de caviar Osciètre signada per Colagreco; unes maduixes amb nata i eriçó i angules fumades amb pèsols llàgrima signades per Andrés; i un arròs sénia entre cendres de tòfona i gamba vermella de Dénia bullida en aigua de mar signat per Dacosta. Per postres, s'ha servit un taronger en flor de Colagreco i un almívar de llet, gelat de llet d'ovella, escuma de quallada d'ovella, iogurt d'ovella i núvol creat per Roca.

Tot això s'ha servit maridat amb els millors vins. "Volíem que s'emportés una bona imatge d'aquest país i els vins han estat a l'altura", afegeix José Carlos Capel, director de Madrid Fusión, que ha pagat així a l'actor haver apadrinat l'edició del 2022 del congrés gastronòmic. "Tots pensàvem que no s'ho acabaria, el menú en si ja era un repte, perquè eren uns plats contundents, però tots i cadascun dels plats tornaven a la cuina buits, i fins i tot ens ha dit que el que sobrés l'hi guardéssim, que ho volia prendre en un altre moment", ha explicat Roca, somrient. "Fins i tot s'ha menjat les gules!, cosa que ens feia una mica de por perquè els nord-americans solen pensar coses estranyes. Li ha encantat l'elaboració que ha fet Carles [Tejedor]", ha destacat Capel. El català Carles Tejedor ha substituït el xef José Andrés, que és a la frontera entre Ucraïna i Polònia amb la seva ONG World Central Kitchen (WCK), per donar menjar als refugiats de la guerra.

El dinar exclusiu va tenir lloc ahir al Mandarín Oriental Ritz, en concret a la suite reial de l'històric hotel madrileny, inaugurat el 1910 i que ara fa un any va reobrir les portes després de la seva reforma més gran en 110 anys. Durant el dinar van aprofitar per convidar l'actor a assistir al congrés gastronòmic Madrid Fusión d'aquest any, que tindrà lloc del 28 al 30 de març, però ha hagut de declinar la invitació per problemes d'agenda.