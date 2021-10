Aquesta és la marca de sabatilles que triomfa a la sèrie 'El juego del calamar'

Andorra la VellaUna pel·lícula o una sèrie de televisió pot posar de moda moltes coses, com quan Top Gun va catapultar a la fama les ulleres de sol Ray Ban (específicament el model 'Aviator') o la sèrie ‘Sexo en Nueva York’ va provocar que tota dona desitgés tenir uns Manolo Blahnik. Però el que ha fet 'El juego del calamar' amb la marca Vans no té nom. En algunes botigues, les vendes de les seves sabatilles -concretament el model blanc sense cordons- s'ha disparat un 7800% a tot el món des que la sèrie es va estrenar a Netflix al setembre d'aquest any. A Internet, la seva recerca ha augmentat un 97%.

A la planta baixa dels grans magatzems Pyrénées podeu trobar diversos models d'aquesta reconeguda marca, que fa anys que vinculada als grans magatzems i s'ha convertit en un referent entre els joves. Des dels seus inicis, Vans sempre ha estat vinculada al món del monopatí per la resistència de la seva sola. Segons els 'skaters' més experts, "la seva comoditat, la subjecció i la durabilitat fan de les Vans les millors sabatilles per al monopatí".

Vans, la marca de la sèrie 'El Juego del Calamar'.

Vans es va crear a Califòrnia fa cinc dècades. Fundada per Paul Van Doren, la companyia va començar proveint d'equipament escolar a col·legis dels Estats Units. Coincidència o no, ara el seu model més bàsic torna a l'espai infantil amb 'El juego del Calamar', i és que la trama de la sèrie té com fil conductor els jocs que tots els nens al pati d'escola o a la sortida de classe.