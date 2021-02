Arnold Schwarzenegger i Angelina Jolie sopen a Andorra

Andorra la VellaL’obligatorietat de dur un registre de clients en bars i restaurants ha estat polèmica des del primer moment. Si bé es tracta d’una mesura preventiva per facilitar el seguiment de possibles cadenes de contagi, hi ha qui en qüestiona l’eficàcia davant el creixent nombre de persones que s’inventen el nom o el telèfon a l’hora d’omplir la fitxa que proporciona cada establiment.

El seguit d’ajustos demanats per l’oficina de protecció de dades coincidint amb l’entrada en vigor del control de comensals no ha servit perquè tothom s’ho agafi seriosament. Restauradors consultats per l’Ara han explicat que “hi ha clients que ens menteixen i s’inventen el nom o el telèfon de contacte”. Lamenten que controlar que tothom posi les dades correctament “és una bogeria quan estàs en ple servei, això és un restaurant, no podem demanar a cada client que ens ensenyi el passaport”.

En molts establiments s’han trobat amb registres on el comensal ha escrit el nom d’alguna celebritat de Hollywood, com Arnold Schwarzenegger o Angelina Jolie, d’algun esportista com Cristiano Ronaldo o Leo Messi, o fins i tot de personatges de ficció com Batman. “El més habitual és que posin noms i cognoms més corrents, com Pérez o Gonzàlez, de manera que és més difícil controlar-ho”, explica un inspector del Govern.

Els restauradors consultats afegeixen que aquesta mesura, juntament amb l’obligatorietat d’haver de menjar alguna cosa segons l’hora i l’establiment, fa que “alguns clients s’aixequin i marxin enfadats”. També les restriccions a l’hora de fumar a les terrasses han provocat incidents. Tot plegat complica la feina dels professionals del sector, que continuen demanant que s’actuï amb contundència contra els que no fan les coses bé i que les inspeccions “deixin de perseguir als que complim”.