Una avaria com oportunitat per prendre el sol

AlmeriaArran d'un vídeo penjat a les xarxes socials, la Guàrdia Civil espanyola ha denunciat a la conductora d'un turisme per "no senyalitzar adequadament l'obstacle creat en la calçada" i per "no utilitzar l'armilla reflectora reglamentària quan es trobava fora del vehicle" en quedar-se avariada en la circumval·lació d'Almeria. A més, en el vídeo s'observa com la dona es va posar a prendre el sol en una cadira de platja.

Se le avería el coche, saca la silla de la playa y se pone a tomar el sol



📹 Almería pic.twitter.com/k5jUwvrDop — SocialDrive (@SocialDrive_es) 9 de julio de 2022