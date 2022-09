Ayuso nova presidènta de Tabarnia amb l'objectiu de separar Barcelona i Tarragona d'una hipotètica república catalana

MadridIsabel Díaz Ayuso compaginarà la seva labor com a presidenta de la Comunitat de Madrid amb la de presidenta de Tabarnia (nom derivat d'unir les primeres lletres de Tarragona i Barcelona) en la capital. El 6 de setembre, l'Assemblea Nacional de Tabarnia (ANT) investirà a Ayuso amb el seu nou càrrec, i nomenarà els primers ambaixadors a Madrid. Tabarnia és un moviment ciutadà que fundat en 2018 com a resposta al nacionalisme català. La plataforma reivindica el "dret" d'aquells catalans que "no volen deixar de ser espanyols", i reclama la creació de Tabarnia, una nova regió del regne d'Espanya formada per comarques de Barcelona i Tarragona i, per tant, independent a la 'república catalana'.

Ara, l'ANT amplia la seva representació en el territori espanyol. Isabel Díaz Ayuso es convertirà en la primera presidenta autonòmica de Tabarnia, encara que la plataforma espera que no sigui l'última. L'Assemblea està "temptejant" a altres polítics per a replicar el nomenament en altres comunitats autònomes. El nou títol de Díaz Ayuso serà honorífic, però "molt important" per al moviment, d'acord amb el president de l'Assemblea Nacional de Tabarnia, José Luis Martín.

Segons Martín, l'independentisme "no és un problema català, sinó espanyol", i, per tant, necessiten suports a nivell nacional. Isabel Díaz Ayuso sembla l'elecció idònia, ja que, actualment, és difícil trobar polítics "sense pèls en la llengua", i la presidenta madrilenya "és un d'ells". A més, la relació entre la Comunitat de Madrid i Tabarnia es remunta a 2018, any en què la plataforma constitucionalista es va presentar en la capital, collint un "bon acolliment entre els madrilenys".

El nomenament de Díaz Ayuso suposa el retorn de Tabarnia als diaris nacionals, després de mesos de silenci mediàtic. El president de l'ANT afirma que això es deu a la labor dels partits polítics constitucionalistes, que "han intentat oblidar i que s'oblidés" aquest moviment constitucionalista. En un moment en el qual l'independentisme "sembla que està fluixet, l'ANT treballa a "ressuscitar l'esperit de Tabarnia", i presentarà durant l'esdeveniment del pròxim dimarts les "lleis i passos que s'estan donant" per a treballar en la desconnexió i l'idioma, i és que els tabernesos defensen la implantació del llatí com a llengua oficial a Catalunya.

A més, José Luis Martín considera la resistència del seu moviment especialment important "tenint en compte el President que tenim, que és soci dels nacionalistes". La investidura d'Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de Tabarnia a Madrid es durà a terme durant una gala celebrada en el restaurant El Jardí de la Mar. L'Assemblea aspira al fet que l'esmorzar sigui multitudinari, i animen a acudir a tot aquell que sigui "fatxa, ñordo, tavernari i espanyol".

En l'esdeveniment, presidit per la mateixa Ayuso, participaran alguns dels rostres més coneguts del govern tabernès: Albert Boadella, president de Tabarnia; Juan Carlos Girauta, Miquel Jiménez o Tomás Guash, entre altres. A més del nomenament de la presidenta madrilenya, la gala del 6 de setembre "ressaltarà" la marxa de Carles Puigdemont en el capó d'un cotxe, i es farà una ofrena floral a Cristòfor Colom, qui, "segons els independentistes, era català". Així mateix, se celebrarà la investidura dels primers ambaixadors de Tabarnia. Assumiran el càrrec el torero José Ortega Cano, l'actriu Mónica Pont, el presentador Javier Cárdenas, el músic Alejandro Abad i els integrants del Duo Dinàmic, Manuel de la Calba i Ramón Arcusa.