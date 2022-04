Una Barbie d'Isabell II?

Andorra la VellaNombrosos homenatges ha viscut la reina d'Anglaterra Isabel II, però cap com el que la reconeguda marca Mattel, propietària de la cèlebre nina Barbie, li ha fet per celebrar el seu 70è aniversari com a reina. La companyia ha dissenyat una edició especial dedicada a la reina força fidel a la realitat, vestida de gala i pentinada amb la seva clàssica cabellera curta blanca. Arribar a la setantena d'anys ostentant el càrrec és una fita gairebé inassolible per a qualsevol monarca. Només la supera Lluís XIV amb 72 anys i 110 dies de regnat.