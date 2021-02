El batxillerat de la princesa Elionor de Borbó a Gal·les costarà 76.500 euros per curs

La princesa Elionor estudiarà a partir del setembre els dos cursos de batxillerat en la institució educativa Col·legis del Món Unit (UWC) al UWC Atlantic College de Gal·les (Regne Unit). El cost, xifrat en 67.000 lliures esterlines (76.500 euros), el pagaran els reis. L'hereva al tron, de 15 anys, s'incorporarà al col·legi gal·lès entre "finals d'agost i principis de setembre", després que aquest curs conclogui quart d'educació secundària obligatòria (ESO) a Madrid, informa la Casa del Rei en un comunicat recollit per Efe. Durant la seva estada al Regne Unit, Elionor de Borbó compatibilitzarà la seva educació amb "el progressiu desenvolupament dels seus compromisos institucionals a Espanya".

Felip VI ha informat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la decisió adoptada sobre la seva filla. Després que hagi transcendit la informació, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha dit que desconeixien aquesta decisió però que la respecten. La incorporació a l'institut de Gal·les es farà una vegada que completi el seu cicle de l'ESO al col·legi privat Santa María de los Rosales, on ha estudiat des de primària amb la seva germana, la infanta Sofia, i on ho va fer també el seu pare. L'hereva a la Corona segueix els passos de Felip VI, que, sent príncep, va cursar en un institut a Toronto (Canadà) l'equivalent al curs d'orientació universitària (COU) el 1984. La Casa del Rei subratlla que el cost dels dos anys d'estada de la princesa d'Astúries al Regne Unit "serà satisfet en la seva integritat personalment" pels reis amb la seva assignació anual.

El centre UWC Atlantic College de Gal·les forma part del programa d'estudis de batxillerat internacional de la institució educativa Col·legis del Món Unit (UWC), una entitat que, subratlla el Palau de la Zarzuela, "no té cap condicionament religiós, polític o de qualsevol altre signe". Es tracta d'un moviment educatiu global que "fa de l'educació una força per unir les persones, les nacions i les cultures per la pau i un futur sostenible" i que "es caracteritza pel seu esperit obert i crític", afegeix la nota. Igual que els altres alumnes, l'hereva residirà "d'acord amb el règim d'internat que el UWC Atlantic College té establert dins del seu recinte".

El recinte disposa de diverses cases en què "els alumnes es distribueixen per grups de nacionalitats, orígens i confessions diferents, que conviuen amb professors i empleats del centre", explica la casa reial, que ha comunicat la decisió una vegada que la princesa ha superat el procés de selecció exigit per la Fundació Comitè Espanyol dels Col·legis del Món Unit (UWC Espanya). Aquest tràmit consisteix en una fase inicial de preselecció, desenvolupada de manera anònima per cada candidat, i en una segona que s'ha desenvolupat de manera telemàtica amb diferents proves.

El programa acadèmic consta de dos cursos (2021-2022 i 2022-2023) i comprèn matèries de ciències i de lletres, i es completa amb un curs interdisciplinari comú sobre teoria del coneixement i una monografia de caràcter investigador. També participarà en un programa especial de creativitat, amb formació en teatre, música i art; i d'esports i de servei a la comunitat, consistent en suport a escoles locals, treball amb nens amb discapacitat intel·lectual, tercera edat i primers auxilis. De la mateixa manera, rebrà coneixements sobre manteniment de costes i boscos, control dels índexs de contaminació mediambiental, cura i recuperació d'espècies animals i rescat marítim, s'afirma en el comunicat.

La Zarzuela explica que l'única ideologia dels Col·legis del Món Unit és "la dels seus propis ideals i fonaments pedagògics" i el seu objectiu és "una educació per a la pau que creu en la convivència intercultural". "En els seus centres es respecten totes les opcions ideològiques o confessionals, sempre que es basin en el respecte cap al que pensa de forma diferent de la pròpia", assenyala la casa reial. L'habitual és que en aquests centres pot haver-hi unes 80 nacionalitats, amb alumnes procedents de diversos estrats econòmics, que conviuen en una petita comunitat internacional. Els estudiants són seleccionats en atenció del mèrit i del potencial dels candidats i "la seva condició econòmica no és determinant en el procés de selecció", ja que el 75% dels alumnes compten amb una beca total o parcial. Segons la Zarzuela, els UWC brinden una experiència educativa "estimulant i transformadora a un grup de joves deliberadament divers".

L'objectiu, afegeixen des de Palau, és "inspirar perquè es converteixin en agents de canvi positiu d'acord amb els valors fonamentals del UWC: entesa internacional i intercultural, respecte i valoració de la diversitat, responsabilitat personal i integritat, respecte mutu, esperit de servei, respecte pel medi ambient, sentit d'idealisme, acció, desafiament i exemple personal".