Berlusconi celebra un casamet simbòlic amb la seva promesa, 53 anys més jove que ell

BarcelonaEl tres vegades primer ministre italià Silvio Berlusconi, de 85 anys, i la seva actual parella, la diputada del seu partit, Forza Italia, Marta Fascina, de 32, van celebrar dissabte una festa d'unió simbòlica, un "no casament", tal com ho han definit a la premsa italiana. A la cita van estar presents tots els amics històrics del magnat i tots els seus fills, menys Pier Silvio, que té covid. "Més que un casament, serà una festa de l'amor", així l'havia definit Berlusconi quan, fa unes setmanes, va circular el rumor del seu possible enllaç amb Marta Fascina, encara que els problemes d'herència que derivarien d'una unió legal van fer que la parella optés per aquesta altra opció.

La festa va començar a les 13 h a Villa Gernetto, una de les mansions de Berlusconi a la localitat de Gerno, a la província septentrional de Monza, que l'empresari vol que sigui la seu de la seva universitat dedicada a estudis de política. A la festa hi van assistir entre 50 i 70 persones. No hi van faltar els amics de tota la vida del Cavaliere, com el vicepresident de Forza Italia, Antonio Tajani; els líders del partit Paolo Barelli, Annamaria Bernini i Licia Ronzulli; el seu metge personal, Alberto Zangrillo, i els representants del seu imperi: el director gerent de Fininvest, Danilo Pellegrino, i el director general de Publitalia, Stefano Sala.

El diari Corriere della Sera, que ha informat de tots els detalls, va explicar que hi va haver fins i tot una celebració d'unió, sense cap valor legal, a la petita capella de la mansió. Berlusconi va pronunciar un parlament dedicat a la seva companya, i abans que se servissin els primers plats va tornar a prendre la paraula breument per saludar i fer els agraïments: "Soc feliç de tenir la gent estimada aquí amb mi avui". Marta Fascina va lluir un vestit blanc de punta francesa, creació d'Antonio Riva, i Berlusconi portava un vestit blau signat per Armani. Per a l'ocasió, Villa Gernetto va ser decorada amb 150 estàtues i jocs d'aigua a les fonts.

Una foto compartida per Berlusiconi amb la seva xicota, Marta Fascina

El menú, a càrrec del restaurant tres estrelles Michelin Da Vittorio, incloïa alguns plats com els raviolis de ricotta i patata al safrà, els famosos Paccheri Vittorio, vedella al vi negre amb patates negres i crema de pastanagues a la canyella, entre d'altres. El pastís nupcial tenia tres pisos, pels tres anys que la parella porten junts. Els nuvis ja s'havien intercanviat fa uns quants dies els regals: un anell amb un diamant per a ella i una escultura en escaiola de dues mans enllaçades per a ell.

Berlusconi i Fascina van començar la seva relació el 2020, quan els mitjans van fer públiques unes fotos de tots dos a Suïssa. En aquests dos últims anys, Fascina ha estat sempre al costat de Berlusconi, com quan va intentar presentar-se a president de la República a les passades eleccions, al gener -un moviment que al magnat no li va sortir bé-, així com en les múltiples ocasions en què ha estat ingressat per problemes de salut.