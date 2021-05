Bill i Melinda Gates es divorcien després de 27 anys casats

Disponible en: cat

BarcelonaBill i Melinda Gates han decidit posar punt final al seu matrimoni. Després de 27 anys casats, la parella va anunciar ahir a la nit que han decidit divorciar-se: “Ja no creiem que puguem seguir creixent junts com a parella en aquesta nova fase de les nostres vides”. Bill Gates, de 65 anys, i Melinda Gates, de 56, són els creadors de la considerada fundació privada solidària més gran del món, amb uns actius calculats en 39.000 milions d’euros, mentre que Bill Gates és considerat per la revista Forbes el tercer home més ric del món, amb una fortuna de 109.000 milions d’euros, rere Jeff Bezos i Elon Musk.

L’anunci, fet públic per tots dos via Twitter, inclou un missatge tranquil·litzador en relació a la Fundació Bill i Melinda Gates, que ha fet donacions per valor de 38.000 milions d’euros a diversos projectes. “Continuem convençuts en la missió i seguirem treballant plegats en la fundació”, indiquen. “En els últims 27 anys hem pujat tres fills increïbles i hem construït una fundació que treballa arreu del món per facilitar que tothom pugui dur una vida saludable i productiva”, assenyalen en el comunicat, que tanquen demanant respecte per la privacitat de la seva família mentre comencen “a navegar per aquesta nova vida”.

La ruptura d'aquest matrimoni ha sigut llegida d'entrada com un daltabaix per al món de la filantropia i els negocis, ja que l'impacte de les seves decisions pot ser d'abast global. Per aquest motiu, la parella ha aclarit d'entrada que la fundació seguirà el compàs habitual i que els seus projectes no es veuran afectats per la ruptura. "Continuem compartint la nostra creença en aquesta missió", han afegit en l'anunci del seu divorci. La fundació, que l'any passat va complir 20 anys, és una de les més grans del món i va néixer perquè Gates i la seva ja exesposa volien dedicar la major part de la riquesa generada per Microsoft a "millorar la vida de les persones". No obstant, aquest compromís encara no s'hauria materialitzat i, segons el New York Times, la major part dels diners guanyats amb l'empresa tecnològica encara estan en mans d'ells, cosa que genera una certa incògnita sobre el futur al coincidir amb el divorci.

Bill Gates de jove

Les causes en què han estat més implicats fins ara han sigut millorar la salut en diversos punts del planeta i millorar el sistema d'educació públic dels Estats Units, on l'educació privada acapara bona part del prestigi. El 2005 tots dos van ser nomenats Persona de l'Any. La parella –conjuntament amb el multimilionari Warren Buffet– van crear Giving Pledge, una iniciativa a la qual van sumar altres milionaris i que implica donar la meitat del seu patrimoni per ajudar la societat. Gates es va retirar el 2020 de la junta de Microsoft, moment en què va començar a dedicar la seva faceta professional a la fundació d'ell i la seva dona.

La parella es va conèixer el 1987, quan ella va començar a treballar per a l'empresa d'ell, Microsoft. Al cap de set anys, la parella es va casar en una illa hawaiana. Des de llavors, han passat 30 anys i, en aquest temps, han tingut la seva filla petita, Phoebe Adele, de 18 anys; Rory John, de 21, i Jennifer Katharine, de 25, graduada a Stanford en medicina i compromesa amb un genet.

Jennifer Katherine Gates amb el seu promès, el genet egipci Nayel Nassar