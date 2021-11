El CAC sanciona amb 12.001 euros TV3 per publicitat encoberta a 'Bricoheroes'

El ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha imposat una sanció de 12.001 euros a la Corporació Catalana de Mitjans de l'Audiovisual (CCMA) per incomplir la normativa sobre publicitat en quatre edicions del programa Bricoheroes emeses els dies 5 i 6 de juliol. La decisió de sancionar l'espai presentat per Jair Domínguez i en Peyu es va prendre el 4 de novembre, però s'ha fet pública avui.

En concret, segons l'informe elaborat pel CAC, set dels emplaçaments publicitaris de dues marques comercials es van fer sense haver estat advertits al final i al principi del programa, així com a la tornada de les pauses publicitàries. A més, assenyalen que en el cas de tres emplaçaments més de publicitat, es van fer sense seguir la normativa pel que fa a la manera de presentar els productes. Finalment, l'informe considera que en un cas, quan es va mencionar la marca comercial Parlem, es va incitar de manera directa a comprar el producte. L'acord del CAC recorda a la CCMA que el reconeixement de la seva responsabilitat en les infraccions i/o la decisió de pagar voluntàriament la multa podria suposar una reducció de fins a un màxim del 40% del total de la sanció. Després de rebre la notificació de l'expedient sancionador, TV3 té un termini de quinze dies per presentar-hi al·legacions.

El CAC va obrir l'expedient contra el programa per publicitat encoberta a finals de juliol i TV3 es va veure obligada a retirar-lo de la graella. Llavors la televisió pública va justificar les infraccions recordant que el programa es va encarregar per ser emès a través de YouTube, on les normes sobre publicitat són més laxes que a la TDT. Quan es va decidir recuperar alguns d’aquests programes per farcir la graella d’estiu, no es va parar esment que algunes esponsoritzacions no s’identificaven correctament.