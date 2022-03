Cau una fàbrica de bitllets falsos que va col·locar mig milió d'euros des del Tarragonès

Onze detinguts per una estafa d'1,6 milions d'euros a l'ACF Fiorentina

La Policia Nacional també ha arrestat onze persones, la majoria a la demarcació de Barcelona, que formaven part d'una xarxa de blanqueig de diners que presumptament hauria aconseguit estafar 1,6 milions d'euros a l'ACF Fiorentina, un equip de futbol de la primera divisió italiana, desviant fons dels drets de retransmissió dels partits. Segons la policia, els arrestats havien piratejat les comunicacions del club per fer-se passar per representants de l'equip i apropiar-se els seus ingressos. Després, blanquejaven els diners per dues vies: els invertien en criptomonedes o feien transferències a comptes bancaris a la Xina, on haurien arribat a enviar 540.000 euros.