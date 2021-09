Un centenar de persones segueixen el torneig de Tekken 7 a Andorra

Andorra la VellaAquesta setmana s'ha celebrat en un restaurant d'Andorra la Vella un torneig del joc Tekken 7, amb 22 participants i un centenar de seguidors, la meitat dels quals el van seguir 'in situ' i l'altra meitat en directe, des del canal de twitch dels organitzadors, anomenat Everlastream. Els guanyadors del torneig van ser Ferry Palacios, Gerard Fernández i Xavier Diogo, que es van endur diversos premis. “Estem encantats amb la resposta de la gent, no trigarem molt a fer un proper torneig perquè va ser espectacular, amb una acollida que no ens esperàvem”, apunten des de l'organització.