El conductor d'un Audi acaba enmig d'una pista d'esquí pel GPS

El Pas de la CasaUn conductor va acabar aquest dimecres enmig d'una pista del sector Pas de la Casa de Grandvalira per seguir les indicacions del GPS. Així ho informa Lugares de Nieve, on indiquen que el vehicle, un Audi 4x4, es va quedar atrapat a la pista Port, que descendeix des del Port d'Envalira fins a la Costa Rodona al Pas de la Casa, passant molt prop de la carretera, un fet que permetria explicar la confusió. Preguntat per la situació, el conductor va dir que havia fet cas de les indicacions del GPS.