El controvertit vídeo d’una actriu porno a Andorra.

Andorra la VellaLes xarxes socials d’Andorra s’han omplert els darrers dies amb controvertits continguts pornogràfics que mostren una actriu francesa en diverses localitzacions de Soldeu. La dona, que es defineix com a model i actriu porno, disposa de diversos canals de continguts per adults a internet. Alguns d’aquests continguts, que ha titulat com “Un dur cap de setmana als Pirineus”, s’haurien gravat els darrers dies Andorra, tant en espais exteriors com interiors.

Els continguts gravats al Principat i publicats en els canals d’aquesta actriu han generat sorpresa i força crítiques al país.