El cost per nit a l'hotel de Messi a Andorra serà d'entre 200 i 400 euros

Andorra la VellaLeo Messi és propietari de MiM Hotels; una cadena hotelera composta per cinc establiments ja operatius que es distribueixen en diferents ciutats d'Espanya. A més, en 2021 la cadena hotelera del deu es va fer amb l'hotel Casa Canut, situat en una de les avingudes més populars del principat a Andorra. Més d'un any després, l'empresa va anunciar a través del seu web oficial que l'establiment obrirà les portes el mes vinent de febrer.

L'allotjament tindrà 34 habitacions, que partiran dels 25 metres quadrats, entre la qual destaca la suite Leo Messi, amb detalls lligats a ell i un jacuzzi exterior. La gastronomia vindrà de la mà de Seguidora, el nou concepte de restaurant fruit de l'aliança de MIM i el xef, amb una estrella Michelin, Nandu Jubany.

Casa Canut serà gestionat per Majestic Hotel Group, una empresa amb la qual l'argentí té una aliança des del 2017 per als seus altres hotels a Sitges, Eivissa i Mallorca, en els quals els preus per nit oscil·len entre 200 i 400 euros.