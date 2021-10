El cubell de la brossa més venut a Amazon és català

Competeix amb dissenys modernistes, acabats metàl·lics, packs diversos i algun altre invent ben enginyós. Però a Amazon, el cubell de la brossa més venut és el de tota la vida: capsa de plàstic rectangular de poc menys de mig metre d’alçada, pedal per obrir la tapa de forma automàtica, 23 litres de capacitat i un preu que voreja els 15 euros en funció del color. N’hi ha des del blanc més clàssic fins a un lila gens habitual per a un cubell d’aquest estil. Aquesta era, presumiblement, l’única forma que tenia Tatay de jugar amb un producte que és l’estrella de la casa des que va arribar al mercat, i d’aquest moment fa ja vint-i-un anys. Ara, però, l’empresa ho té tot a punt per fer el pas següent: posar el primer peu al mercat ecològic.

La responsable d’aquest cubell de la brossa és una empresa familiar catalana amb 90 anys de trajectòria a l’esquena. La seva història comença amb la fabricació de bijuteria metàl·lica estampada, activitat que va deixar enrere uns deu anys després per centrar-se en el procés de premsat, que també va passar a segon pla quan, als anys 50, una altra dècada després, la companyia començà a treballar amb termoplàstics. Un dels primers productes d’aquest enfocament, que manté des de llavors, va ser el xumet dels nadons.

L’empresa vol créixer a l’Amèrica Llatina després de la seva expansió per Europa i Àsia

Avui en dia és una empresa que aspira a assolir un volum de negoci de 50 milions d’euros aquest any i que té presència a 70 països venent, sobretot, útils per al lavabo (la meitat del seu negoci), per al jardí i per a la casa en general. Fabrica tàpers per a la cuina, capses per endreçar i cubells per a la brossa i per fregar, entre d’altres. Tot, objectes que aconsegueixen vendre, malgrat la potència d’Ikea en aquest camp, gràcies a la forta presència que tenen a petites ferreteries i a cadenes com Leroy Merlin, Bauhaus o fins i tot Carrefour.

“És en aquest continu estar en contacte amb el consumidor que detectem l’interès pels productes ecològics i la molt mala premsa al voltant dels productes plàstics, encara que en realitat el problema siguin els plàstic d’un sol ús”, explica Alejandro Lorente, director de màrqueting de Tatay. “Hi ha una agenda molt clara a escala internacional d’anar-hi en contra, i aquí ho tenim molt complicat per competir”, afegeix.

L’estratègia, en definitiva, és començar el nou curs capgirant-ho tot. Tatay prepara una nova línia de tretze productes fets amb plàstic reciclat. Hi haurà des de cubells de la brossa fins a escombretes per al lavabo, passant per capses organitzadores, en què es veurà que el color o el material té imperfeccions, donades majoritàriament pel fet que, encara que sigui totalment de polipropilè, el proveïdor l’envia de diferents fonts.

La idea, apunta Lorente, és que aquests productes en substitueixin d’altres que no funcionen tan bé al mercat, i que de pas serveixin com a mostreig per saber si a Tatay li surt a compte apostar-hi a més gran escala. De moment, fer aquest primer pas ha costat a l’empresa només 100.000 euros, una xifra que inclou també canviar la forma d’empaquetar els productes i adaptar determinada maquinaria.

“Quan fabriquem productes amb la injecció de plàstics -puntualitza el director de màrqueting- ho fem a través d’unes sitges, una mena de cubells, on posem el material verge”. La qüestió és que aquests recipients no estaven preparats per subministrar les màquines on es treballarà amb plàstic reciclat. La inversió s’ha destinat sobretot a compatibilitzar el sistema amb el nou material. “L’empresa és molt gran i les infraestructures estan molt preparades”, diu Lorente per explicar que un canvi així hagi requerit una inversió relativament discreta.

A més, defensa el directiu, hi ha canvis que van molt més enllà, com per exemple adoptar una política de tractament de residus en què tot el que sobra es torna a introduir al sistema productiu o en què l’energia que consumeix l’empresa té un origen completament renovable, diuen.

D’altra banda, Tatay està centrada en créixer al mercat americà. De fet, el grup s’ha expandit en els últims anys a l’Àsia, el sud-est asiàtic i Europa. És per això que ara mira cap a l’Amèrica Llatina -“on tenim més feina per fer”, diu el directiu-, i no descarta abordar també el mercat nord-americà.