Curs d'educació sexual per a dos policies que van abusar d'una noia de 18 anys

MàlagaL’Audiència Provincial de Màlaga ha suspès la condemna de dos anys de presó a dos policies d’Estepona per un delicte contra la llibertat sexual. Ho ha fet sota la condició que no tornin a cometre cap delicte en tres anys i que participin en un curs d’educació sexual. Va ser aquest tribunal el que va considerar provat que Juan Carlos G. i Vicente Julián P., tots dos vestits d’uniforme oficial, van abusar sexualment d’una noia de 18 anys al vehicle dels quals havien donat l’alt minuts abans. Un d’ells li va introduir diversos dits en la vagina i l’altre la va penetrar sense el seu consentiment a pesar que la víctima presentava signes d’haver consumit alcohol, segons la sentència. Aquesta va ser originada després d’un acord previ al judici entre la Fiscalia —que havia demanat inicialment 30 anys de presó— i l’acusació particular —que va demanar 33— amb les defenses. Totes les parts van manifestar que no s’oposarien a la suspensió de la pena, com finalment ha decidit la secció vuitena de l’audiència malaguenya. La víctima va necessitar tractament mèdic farmacològic i psicoterapèutic després de patir una síndrome d’estrès posttraumàtic.

Els dos policies van ser detinguts a l’estiu de 2018 i van ingressar de manera provisional a la presó malaguenya d’Alhaurín de la Torre, d’on van sortir sota fiança. L’Ajuntament d’Estepona els va suspendre llavors de feina i sou, decisió que manté encara avui. Aquesta primavera, la Fiscalia de Màlaga va sol·licitar 30 anys de presó per a cada agent per un delicte d’agressió sexual, mentre que l’acusació particular demanava tres més —33 en total— perquè considerava que havien obligat la jove a consumir cocaïna contra la seva voluntat. El judici no es va arribar a celebrar perquè en la vista prèvia, el 22 d’abril, l’acusació particular, les defenses i el Ministeri Fiscal van presentar un escrit conjunt després d’arribar a un acord. El jutge va dictar llavors una sentència de conformitat en la qual els acusats acceptaven dos anys de presó i inhabilitació durant altres dos anys per a una ocupació pública, així com llibertat vigilada durant cinc anys i prohibició d’acostar-se a 500 metres de la víctima, a més de pagar-li 80.000 euros d’indemnització, deute que ja han sufragat. Així ho publica ElPaís.

Ni la Fiscalia ni l’acusació particular —és a dir, la víctima— s’oposaven llavors a la concessió dels beneficis de la suspensió de la condemna, com finalment ha passat. En l’executòria de la sentència, dictada el 10 de maig, els membres de la secció vuitena de l’Audiència Provincial de Màlaga acorden concedir “el benefici de suspensió de condemna condicionat al fet que no tornin a cometre delicte en un termini de tres anys i al fet que tots dos se sotmetin a un programa d’educació sexual”.

Per a María Ángeles Jaime de Pablo, integrant de l’Associació Dones Juristes Themis, la decisió “cal respectar-la”, però creu que la condemna inicial de dos anys va ser la més lleu possible, i que es podrien haver inclòs agreujants com a abús de superioritat, intimidació ambiental o prevalença de funció pública, que tenen penes d’entre 4 i 10 anys. I, de fet, subratlla que la penetració provada podria haver estat declarada violació. Tampoc entén que la sentència només inhabiliti als policies durant dos anys, perquè tret que siguin expulsats del cos municipal —segons fonts municipals, Estepona només els ha suspès de sou i de feina—, podrien tornar a exercir. Un d’ells, que estava en comissió de servei, ja treballa per a un altre ajuntament.