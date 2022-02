Dacia ja ha venut dos milions de Duster

L’any 2010 Dacia va presentar el primer Duster, un SUV amb certes habilitats off-road que ràpidment es va convertir en un èxit comercial a Europa. Una estètica robusta i pràctica, un preu assumible, versions de tracció integral i unes mides compactes van convertir la primera generació del Duster en un vehicle molt popular al Vell Continent, especialment per aquells compradors que necessiten un vehicle per treballar o anar al camp i no poden o no volen gastar-se més del necessari en una eina de treball.

La segona generació del Duster va ser presentada l’any 2017, i tot just l’any passat en va rebre una actualització tecnològica i estètica. El nou Duster és un cotxe més aconseguit des d’un punt de vista estètic i tecnològic, i la seva oferta inclou motors gasolina, GLP i dièsel, a banda de versions amb tracció davantera o integral.

La clau de l’èxit del Duster encara ara és el seu preu de poc més de 10.000 euros per les versions d’accés i de 17.000 o 18.000 per les versions amb tracció integral 4x4. De fet gairebé ningú (tret de Fiat i el seu mític Panda) és capaç de donar més per menys. A tot això cal sumar la versió limitada Extreme de la qual us parlàvem fa tot just unes setmanes i que ofereix tot l’arsenal tecnològic i mecànic de la marca romanesa a un preu raonable tenint en compte l’encariment dels cotxes nous durant els darrers mesos.

A aquestes alçades queda ben clar que el Duster i el Sandero són els dos puntals del creixement de Dacia els darrers anys, per bé que el Duster deixa un marge de benefici per unitat venuda més gran que no pas el Sandero. De fet el negoci de Dacia amb el Duster ha estat rodó, i permet que la marca encari el futur amb confiança i nous models prometedors com el Jogger.

Dacia ha venut el Duster a més de 60 països del món, i a pràcticament tots els mercats s’ha fet un lloc gràcies a les seves qualitats fora de l’asfalt i preu assumible -que no vol dir barat-. Aquest totcamí es fabrica des dels seus inicis a la planta romanesa de Miovenii, a la vora de la ciutat de Pitesti, al centre del país. El fet de centralitzar la producció a Romania ha permès que els costos de producció del model siguin prou continguts, i la línia de producció és capaç d’acoblar unes 1.000 unitats diàries, a un ritme de Duster nou cada 63 segons.