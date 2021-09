Darrer mes en cartellera de ‘Ximpanzé, obra del resident Agustí Franch

Andorra la VellaAgustí Franch, dramaturg prolífic nascut a Manresa i resident a Andorra, encara volta per les redaccions dels mitjans de comunicació per parlar de l’obra que va estrenar la primavera passada i que, després de representar-se per diversos teatres catalans, ha tornat al Gaudí, a Barcelona, on estarà en cartellera fins el 31 d’octubre.

Franch, director i guionista del Club Piolet d’RTVA, ha estat aquest dimarts a Rac1 per parlar de ‘Ximpanzé’, una relat basat en fets reals que explica l’embaràs d’una persona transsexual. L’espectacle és un monòleg dramàtic que explica la història d’en Marc, un home trans de 42 anys i embarassat de vuit mesos. L’interpreta Isidre Montserrat i l’obra la dirigeixen Núria Florensa i Raül Tortosa.

El proper projecte que compta amb l’empremta de Franch, en aquest cas perquè la pel·lícula es basa en el seu guió de l’obra de teatre ‘Fred’, serà ‘El fred que crema’, una història ambientada en l’Andorra de la Segona Guerra Mundial.