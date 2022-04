Detenen una padrina per entrenar gats perquè robin als veïns

Andorra la VellaUna padrina de 83 anys de Columbus, Ohio, ha estat detinguda per entrenar un total de 65 gats perquè robessin als seus veïns. Els felins, a qui Ruth Gregson va ensinistrar per intercanviar coses brillants per menjar, han arribat a furtar fins a 650.000 dòlars en joies. La policia també ha constatat que els animals han saquejat més 5.000 cases i apartaments al districte on residia la dona.

Ruth Gregson, de 83 años, de Columbus, Ohio, fue arrestada por entrenar a 65 de sus gatos para que robaran a los vecinos. Y no se trata solo de pequeñas cosas: a lo largo de los años, los gatos han robado joyas por valor de unos 650 mil dólares en todo el distrito.



