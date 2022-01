Detingut a Granada un conductor begut mentre circulava per les vies del metro

Andorra la VellaLa policia local de Granada va detenir aquest divendres un home de 36 anys després de ser enxampat conduint i begut per les vies del metro de la localitat andalusa, tant per la part que es troba a la superfície com la subterrània. L'alerta es va donar cap a la una de la matinada després que un vigilant de seguretat del campus universitari de Fuente Nevada alertés a les autoritats del succés.

La policia, que ha difós les imatges a través de les xarxes socials, assegura que l'home va donar un resultat positiu en el control d'alcoholèmia de 0,93 g/l, per la qual cosa va acabar detinhgut.