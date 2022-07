Detingut per 'mal pare'

BarcelonaEls Mossos d'Esquadra han fet públic que han detingut un home per un conjunt d'actuacions ahir a la nit. L'home i la seva dona van desplaçar-se a Sitges per veure un espectacle. Van anar a un hotel amb els seus dos fills. Per poder desplaçar-se al local van deixar el fill petit a l'hotel i se'n van anar amb el de 16 anys. Com la parella havia begut, en la tornada va ser el fill de 16 anys qui va conduir, tot i no tenir carnet. Els Mossos els van aturar en un control. El pare ha estat detingut com a inductor i desemparament. La mare també està investigada.