Una dona negacionista, condemnada a passar el Nadal a la presó a Irlanda

No portar la mascareta als espais públics li costarà les festes de Nadal a la irlandesa Margaret Buttimer, de 66 anys. El tribunal del districte de Bandon (Cork) l'ha condemnat aquest dijous a sis mesos de presó després de negar-se reiterades vegades a tapar-se el nas i la boca dins dels restaurants i les botigues. No és la primera vegada que aquesta dona topa amb la justícia per la seva conducta negacionista, la qual el jutge ha qualificat d'"absurda i egoista" quan sempre havia estat una "àvia" de conducta "immaculada" fins a l'arribada de la pandèmia.

En l'última ocasió, la Fiscalia havia presentat càrrecs contra ella per no voler utilitzar la mascareta en un restaurant el 17 de novembre. L'acusació va indicar que els responsables de l'establiment li van demanar que es posés la mascareta, però com que s'hi negava, li van demanar, fins a 15 vegades, que abandonés el local. Buttimer va fer cas omís i s'hi va quedar fins a l'arribada de la policia, a qui també va ignorar quan li va demanar que es posés la mascareta o marxés.

En total, l'acusada acumula cinc condemnes prèvies més per delictes similars comesos en botigues i altres llocs públics. Una persistència que el magistrat no entén, ja que considera que es tracta d'una senyora "agradable". Per la seva banda, en les vistes anteriors, la condemnada s'havia defensat dient que desconfiava de l'eficàcia de les mascaretes i que no estava segura que existís el covid-19.