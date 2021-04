Una dona i una persona afrodescendent trepitjaran la lluna al 2024

Andorra la VellaLa NASA ha confirmat que la missió Artemis, que anirà a la Lluna l'any 2024, farà que la primera dona i la primera persona afrodescendent trepitgin sòl lunar per primer cop a la història.

Segons publica el portal de l'agència espacial nord-americana, el viatge suposarà també el retorn de l'espècie humana al satèl·lit, que no ha tornat a fer una missió presencial des que fa mig segle l'Apollo 11 aterrés a la Lluna. Tal com explica un comunicat emès per la Casa Blanca, "aquest objectiu s’alinea amb el compromís del president Biden de seguir un enfocament integral per avançar en l’equitat per a tothom".

No és la primera vegada que l'espècie humana visualitza portar una dona -i afrodescendent- a la lluna, tot i que fins ara sempre havia estat de manera fictícia. Una de les últimes va ser a la sèrie còmica 'Space Force' de Netflix, on la capitana Angela Ali prepara una frase cèlebre per al seu primer 'moon walk' i en comptes de dir 'It's good to be back on the moon' ('està bé tornar a la lluna') s'equivoca i diu 'It's good to be black on the moon' ('està bé ser negre a la lluna').

It's good to be Black on the moon