Donació de llibres, o de deixalles?

Andorra la VellaLa Biblioteca Pública de Govern, per mitjà del seu perfil a les xarxes socials, ha difós aquest dilluns al migdia una queixa sobre un lot que els han fet arribar. Segons expliquen, els han trucat per demanar-los si accepten donatius i per informar-los que arran d’una mudança els faran arribar diversos lots de llibres. Quan han arribat més d’una desena de caixes i les han obert ha vist que el contingut no era l’adequat per engreixar el fons documental de l’equipament. De fet, des de la biblioteca s’han queixa que hagin fet arribar “llibres vells, engroguits i bruts”. La piulada ha rebut el suport de la biblioteca comunal Antoni Morell de la Massana, que ha especificat quelcom obvi, que és que les biblioteques accepten donatius “sempre i quan es tracti de material en bon estat. O és el tipus de llibres que us voleu trobar quan vingueu a fer préstec?”.

NO, AIXÍ NO! 😡

Aquest matí rebem una trucada per demanar-nos si acceptem donatius i informar-nos que arran d'una mudança ens fan arribar una donació de llibres. Acaben d'arribar: són llibres vells, engroguits i bruts. Què n'hem de fer a la biblioteca? pic.twitter.com/JsHa5ysS6E — BiblioPúblicaGovern (@BibpubAndorra) 25 de octubre de 2021