El dret al matrimoni homosexual, en risc a Suïssa

BarcelonaEl matrimoni entre persones del mateix sexe, una llei que es va aprovar el 2020 a Suïssa, se sotmetrà a votació popular després que els opositors hagin recollit suficients signatures per posar-la en dubte i deixar-la en mans de la ciutadania.

El Parlament suís va aprovar, a finals de desembre, un projecte de llei que reconeixia el matrimoni entre persones del mateix sexe. No només el país anava molt més tard que altres estats europeus, sinó que aquest dimarts la conselleria federal va anunciar que s'havien validat 61.027 de les signatures presentades pels crítics amb la llei per sotmetre la qüestió a votació nacional. Segons el sistema de democràcia directa suís, els ciutadans poden vetar les decisions parlamentàries mitjançant un referèndum si aconsegueixen recollir 50.000 signatures vàlides dins dels 100 dies posteriors a la seva publicació oficial.

Des del govern es fixarà una data per al plebiscit, que no se celebrarà abans del setembre. Els ciutadans suïssos reben sobres plens de paperetes i informació electoral aproximadament quatre vegades a l'any, en què se'ls demana que emetin el seu vot sobre diferents temes i processos.

L'impuls per sotmetre a referèndum la llei en defensa del matrimoni entre persones del mateix sexe va sorgir d'una iniciativa entre diversos partits conservadors, amb campanyes amb l'eslògan: "Sí al matrimoni i a la família, no al matrimoni per a tothom". Aquest moviment també qualifica els matrimonis entre persones del mateix sexe de "falsos" i argumenta que només un home i una dona poden establir un vincle "natural" de per vida.

Les llibertats que es votaran

La llei aprovada al desembre també concedeix a les parelles de lesbianes l'accés als bancs de donació d'esperma, una mesura que els opositors van criticar amb contundència. "Què vindrà després?", es pregunten al lloc web de la campanya. "La maternitat subrogada per a una parella gai: la degradació de les dones fins a l'estat de màquina de parir?"

L'Operació Libero, un moviment polític liberal iniciat després del referèndum suís sobre immigració l'octubre del 2014, ha manifestat que farà una campanya per aconseguir mantenir la llei vigent. Des del moviment han llançat una petició en què s'indica que "és important que la població suïssa es pugui casar independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere". Ja han reunit 100.000 signatures aquest mes. En una enquesta del novembre del 2020, de l'organització LGBT Pink Cross, el 82% de les persones van expressar la seva aprovació del matrimoni homosexual amb diferents graus. Aquesta dada suggeriria que la llei continuaria en vigor perquè s'aprovaria en referèndum.

La llei també permet a les persones transgènere canviar el seu gènere legal amb una declaració. Això va suposar un canvi important per a un país que ha quedat endarrerit en matèria de drets del col·lectiu LGTBIQ+. La majoria de països de l'Europa occidental han introduït en les darreres dues dècades lleis que permeten el matrimoni entre parelles del mateix sexe, amb els Països Baixos al capdavant el 2001. Espanya va legalitzar les unions entre persones del mateix sexe l'any 2005, França ho va fer el 2013, seguida d'Anglaterra i Gal·les el 2014 i d'Alemanya el 2017.