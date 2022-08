Dos ecologistes pugen a un arbre centenari perquè no el talin a Sevilla

SevillaDos veïns i membres de la plataforma "En defensa del ficus de Sant Jacinto", Inés M. i Javier R., s'han pujat aquest dimecres al ficus propietat de la parròquia per a "parar" el que qualifiquen d'un "atemptat incomprensible i inadmissible". "Serem aquí fins que ens tirin", assenyalen en un vídeo difós per ells i en el qual defensen que aquesta acció de protesta "pacífica" és "l'única manera de reivindicar" que no es tali aquest exemplar centenari.

Des de primera hora del matí, diverses desenes d'activistes i veïns s'han concentrat a les portes del recinte parroquial per a exigir que no es dugui a terme la tala del ficus de Sant Jacint. Entre els concentrats, Clara Márquez, coordinadora del Pacma a Sevilla, ha explicat en declaracions a Europa Press que en la zona hi ha presència policial, tant de la Nacional com de la Local.

La plataforma En defensa del ficus de Sant Jacint ha difós un escrit amb motiu de la seva acció de protesta en el qual critica que es tali l'arbre "sense considerar els beneficis ecològics i ambientals que aquest arbre en concret, en perfecte estat, ha donat i dona al barri de Triana".

En aquest sentit, l'entitat lamenta que "se l'acusa de perillós per falta de les cures adequades per a la seva conservació". Igualment, enlletgeix a l'església i a l'Ajuntament de Sevilla que no vulguin "fer-se càrrec econòmicament de mantenir aquest arbre monumental" i reclama que "es paralitzi" la tala "fins a comptar amb estudis científics de professionals de l'arbratge independents que completin la informació abans de prendre la decisió de matar-lo".