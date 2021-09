Xavier Novell demana feina en cooperatives i entitats

MollerussaEls onze anys de bisbe a Solsona van garantir a Xavier Novell una estreta relació amb el teixit social i empresarial de les comarques de Ponent i amb les administracions locals per afers de patrimoni. Potser aquests llaços amb el territori són els que expliquen que ara Novell, enginyer tècnic agrícola de formació, hagi trucat a diverses portes al Pla d'Urgell per reorientar el seu futur laboral quan l'astorament per la seva sobtada renuncia al bisbat encara està lluny d'apagar-se. Ha mantingut contactes amb la Cooperativa d'Ivars i alguna altra entitat social de la zona. Tot i que inicialment una font propera va indicar que es tractava del Grup Alba, des de l'entitat ho han desmentit avui al matí en un tuit i han afegit, però, que no seria estrany que ho hagués fet perquè compten "amb un servei d'inserció laboral obert a tothom".

La decisió de Novell d'abandonar el bisbat ha generat tota mena de reaccions entre els qui van ser els seus feligresos. Abans d'erigir-se en el bisbe més jove de l'Estat, a Novell el precedia una trajectòria a les comarques de Ponent, on l'opinió sobre el mossèn, si més no al principi, es dividia entre els que el creien un reformista per la seva joventut i manera de ser i els que asseguren que llavors ja li veien el tarannà conservador i un xic autòcrata, malgrat la imatge de proximitat que desprenia.

La parròquia de Sant Jaume de Mollerussa va ser el seu primer destí pastoral, el 1997, i allà va exercir fins al 2001. A la capital del Pla d'Urgell van rebre el nou capellà com un representant de les noves generacions de l'Església, expliquen membres de la parròquia. Però transcorreguts els quatre primers anys, afegeixen, Novell va entusiasmar els més conservadors i es va convertir en una decepció per als més reformistes. Amb la notícia de la seva sortida del bisbat, els feligresos de Mollerussa que van dipositar-hi la confiança també se senten decebuts per qui consideraven una persona jove i amb una "gran fe". Fonts consultades per l'ARA opinen que el bisbe "es va equivocar" i que "alguna cosa li passava".

Els mollerussencs més joves asseguren que Novell era “un capellà jove però amb tarannà de vell”. Entre els més decebuts hi ha els membres de l'agrupament escolta de Mollerussa, que van mantenir una croada amb el bisbe, que va pretendre que els escoltes es convertissin en “evangelitzadors” dels joves. D’aquesta manera es podien estalviar les catequesis per a la primera comunió, expliquen responsables de l’agrupament.

De fet, la relació entre Novell i els escoltes no va acabar bé. Després de tenir la seva seu als baixos de la parròquia, el mossèn no els va renovar el conveni perquè no van acceptar els seus postulats, discutits en llargues reunions a Solsona. “No es podia parlar amb ell, donava signes de despotisme”, asseguren les mateixes fonts.

Perplexitat a la diòcesi

Novell va presentar la seva renúncia el 23 d'agost i va ser acceptada immediatament pel papa Francesc. Des d'aquell dia no se sap on és i no ha donat cap explicació. Ni tan sols es va acomiadar dels seus sacerdots diocesans, que es mostren encara perplexos per la decisió i els motius per prendre-la, que han aparegut als mitjans de comunicació. La raó del seu adeu sobtat podria ser que manté una relació amb una dona, un fet contrari al vot de castedat a què l'Església obliga els seus capellans.

"Continuem a les fosques, no sabem res de res, però tard o d'hora se sabrà tot", han explicat alguns dels rectors consultats per Efe, que, prudents, segueixen de prop tot el que està sorgint sobre el cas. El degà de la catedral de Solsona, Lluís Grifell, que mantenia un tracte estret amb Novell, recorda en declaracions a Efe que el va notar "despistat" i rememora que potser "en alguna missa se li havia oblidat alguna cosa", però afegeix que ho va atribuir al fet que "tenia moltes preocupacions" i no hi va donar importància.

Sobre el caràcter del bisbe de Solsona, Grifell el titlla de peculiar i reconeix que hi ha sectors a qui pot doldre més el que ha passat, mentre que d'altres, fins i tot, "poden alegrar-se'n". "Novell tenia uns posicionaments molt radicals i no compartits per tots", afegeix el degà catedralici. "Ha passat alguna cosa molt rara, no crec que s'acomodi a un altre estil de vida, tinc la sensació que sofrirà molt", conclou Grifell.