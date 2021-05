Les excuses més surrealistes que la gent ha donat als Mossos durant l'estat d'alarma per saltar-se les restriccions

BarcelonaLa mort de Maradona, anar a posar una espelma al monestir de Montserrat o la necessitat d'anar a comprar un robot de cuina són algunes de les excuses més inversemblants utilitzades per alguns catalans davant els Mossos d'Esquadra per esquivar el confinament o altres restriccions com el toc de queda. Aprofitant que ha decaigut l'estat d'alarma, la policia catalana ha fet públiques les excuses més estrambòtiques donades pels ciutadans des del març del 2020 per intentar esquivar les restriccions de mobilitat provocades pel covid-19. Aquests són els pretextos més rocambolescos:

Maradona

La mort del mite argentí del futbol Diego Armando Maradona va ser el pretext d'un home al qual es va denunciar quan tornava al seu domicili des de l'Arc de Triomf de Barcelona. El plor per la mort del seu ídol no justificava un llarg desplaçament sense mascareta, asseguren els Mossos.

Passejar el porc

En ple confinament, quan sortir a passejar el gos era motiu justificat per sortir de casa, els agents dels Mossos es van trobar persones que sortien al carrer amb un periquito, un porc vietnamita o, fins i tot, es van topar amb un senyor de Palafrugell que passejava una cabra, recorden els Mossos.

Sexe (pandèmic) essencial

La pandèmia ha posat en primer pla el concepte dels treballadors essencials o dels serveis bàsics, però no tothom té la mateixa idea del que és essencial. Tant es així que en la fase més restrictiva de les mesures anticovid els Mossos van parar un veí de Figueres que es va saltar el confinament per fer un servei sexual a domicili, que al seu criteri era essencial. Els Mossos també van denunciar una dona que es va saltar el confinament per anar a casa d'un home al qual acabava de conèixer en una aplicació de contactes. Fins i tot va quedar detinguda per resistència i desobediència als agents.

La família que treballa unida...

En aquest llarg any de pandèmia els Mossos també van denunciar al Pont de Suert un operari de manteniment de línies elèctriques que viatjava amb tota la seva família amagada a la caixa posterior del vehicle industrial de l'empresa. No ha sigut un cas aïllat, ja que excuses com estar anant a arreglar una fuita d'aigua –però amb tota la família ficada al cotxe i el maleter ple al màxim– han sigut algunes de les més habituals donades per aquells que intentaven escapolir-se a la seva segona residència, expliquen els Mossos.

Salconduit celestial

El fervor religiós també ha sigut un argument utilitzat per alguns ciutadans per fer front a les restriccions de la pandèmia. Així, el març de l'any passat va ser una excusa recurrent anar a posar una espelma al monestir de Montserrat, fins i tot per dedicar-la a un fill aspirant a mosso, recorden des del cos. Dos veïns van argumentar que si podien veure la muntanya de Montserrat des de casa, llavors és que formava part de la seva comarca i podien visitar el massís de Montserrat sense saltar-se cap confinament comarcal. El santuari també va ser utilitzat com a excusa per un home que va al·legar que la seva dona estava embarassada i que tenia un caprici: menjar "mató" fet a Montserrat.

Una bàscula imprescindible

El toc de queda o el confinament comarcal també han donat lloc a excuses com la d'un home que va comentar als agents que el van aturar a l'avinguda Meridiana de Barcelona que havia d'anar al seu lloc de treball a Barberà del Vallès perquè s'havia deixat la bàscula i portava dos setmanes sense pesar-se. Era evidentment una simple excusa, però realment potser una mica de raó tenia, ja que les restriccions han provocat l'augment de pes per a moltes persones. També un veí de Castellgalí va argumentar que s'havia de desplaçar forçosament a Manresa per canviar la pila al rellotge, perquè aquest aparell era l'únic en què confiava per no desorientar-se.

Culpar l'esposa de la infracció

La pandèmia també ha posat a prova la convivència familiar, especialment durant el confinament més estricte. Agafant-se a això, alguns ciutadans es van saltar el confinament argumentant com a raó de pes que havien de sortir de casa perquè la seva dona era insuportable.

Ser éssers lliures

En aquest afany de qüestionar les prohibicions, els Mossos també es van trobar a Barcelona amb ciutadans que els deien que es reivindicaven com a éssers lliures, que els suggerien que donessin prioritat a víctimes de delictes en lloc de fer complir les restriccions per la pandèmia o fins i tot algun delinqüent habitual que reclamava el seu dret a guanyar-se la vida també en pandèmia. Així mateix, una persona va al·legar que volia comprovar expressament si la sancionarien per incomplir el confinament.

Una excusa vegana

Tants mesos de pandèmia donen per a molt, i en tot aquest temps els Mossos també han descobert raons de vital importància per a alguns: anar al ginecòleg a 200 quilòmetres de distància, desplaçar-se des de Lleida a l'Hospitalet de l'Infant per portar una jaqueta al fill per a una entrevista de treball o comprar un robot de cuina. Els Mossos també van parar un home que al·legava que necessitava anar a casa del seu germà perquè aquest no sabia cuinar i, esclar, alimentar-se era essencial. Una dona deia que necessitava imperiosament anar a una botiga per a vegans tot i tenir un comerç d'aquest tipus a la seva ciutat.