La festa eròtica organitzada per una influencer a Colòmbia frega la tragèdia: una àvia va patir un infart durant un 'striptease'

Andorra la VellaUna jove influencer va decidir que la millor sorpresa per als ancians d'una residència de Cartagena (Colòmbia) era portar-los uns strippers . No obstant això, la festa no va acabar com esperava perquè, malgrat gaudir-ho, va acabar amb un gran esglai.

"Anciana sofreix infart per festa sorpresa a Cartagena", ha escrit la influencer en el seu compte d'Instagram al costat d'un vídeo que resumeix el que va ocórrer allí. El pitjor arriba quan, passats els minuts, una àvia va sofrir un infart mentre els strippers li ballaven.

A més, la influencer, que es va encarregar de preparar tot en la Fundació Una Mà Amiga perquè sortís a la perfecció, va afegir: "Avui vaig fer una festa eròtica d'adults majors, i em vaig emportar l'esglai més gran de la meva vida perquè no esperava que passés el que va passar. Jo només volia donar-los una mica de diversió".

La seva intenció era que passessin una estona divertida, tal com van fer al principi, fins que va arribar l'infart de la senyora. Mentre dos strippers li envoltaven, la dona es va emportar les mans al pit i va acabar desplomada en el sòl.