Fan fora un consultor francès perquè no volia anar de festa amb els companys

Andorra la VellaEl Tribunal de Cassació francès ha considerat injust l'acomiadament d'un treballador de la consultora 'Cubik Partners' de la ciutat de París per no voler sortir amb els companys fora de l'horari laboral.

L'empresa té una política d'enfocar de forma "divertida" la creació d'equips i els animava a socialitzar entre ells. L'home va ser contractat com a consultor sènior el 2011 i va ser ascendit a director el 2014, però un any després el van fer fora per "falta de professionalitat", perquè no seguia la política de l'empresa i es negava a donar suport al valor "fun and pro" (divertit i professional) que la companyia promou. El treballador va denunciar el cas a la justícia.

El tribunal de París considera que l'acomiadament va ser per "l'exercici per part de l'empleat de la seva llibertat d'expressió", segons consta en una sentència del 9 de novembre que ara s'ha conegut.