7 maneres de millorar la teva relació de parella (després de la pandèmia)

Nova YorkA mesura que anem sortint de la reclusió pandèmica ens adonem que tots nosaltres, poc o molt, hem canviat. I també han canviat les nostres relacions. “Durant aquest temps moltes parelles han passat molt de temps junts. Probablement és el temps que haurien compartit en dos o tres anys però concentrat”, diu Bryce Doehne, psicòleg clínic de Portland. “I a més han hagut d’assumir diferents rols que en altres circumstàncies assumien altres persones, com per exemple els amics, i això és impossible”. Ara que moltes parelles tornen a entrar en la vida activa, és el moment perfecte per fer un reset a la relació amb l'objectiu d'aprendre d’aquest temps passat plegats i mirar junts cap al futur.

Aquí teniu un pla amb set punts per començar a fer-ho.

1. Feu revisió

Primer de tot estaria bé asseure’s a parlar del que ha funcionat de la vostra relació –i del que no– durant el confinament i els mesos durs de la pandèmia, diu Christiana Ibilola Awosan, una terapeuta de Nova York. Per poder fer canvis en positiu que us permetin avançar, ella recomana que comenceu compartint amb la vostra parella el que heu après de vosaltres mateixos durant aquest temps. Awosan diu que és bo aprofitar aquesta reflexió com a punt de partida per continuar amb altres qüestions: Què us ha ensenyat la pandèmia de la vostra relació? Què voleu per seguir tirant endavant? Què voleu deixar enrere? Què us ha sorprès de l’altre durant aquests mesos? “Sovint tendim a posar el focus en el que ens ha molestat de la nostra parella, però segur que hi ha hagut coses bones que ens han sorprès, com per exemple una fortalesa que no sabíeu que l'altre tenia”, diu Awosan.

2. Digueu les coses boniques

Potser en els últims mesos no t’has desfet en elogis cap a la teva parella però el feedback positiu és important, tal com destaca un estudi fet durant més de tres dècades amb parelles casades i divorciades per Terri Orbuch, professora i investigadora de la Universitat de Michigan i professora de sociologia a la universitat d'Oakland. Un dels grans retrets entre les persones que s’havien divorciat, segons el seu estudi, era que no havien transmès a la parella prou “afirmació afectiva” o suport en forma de paraules o fins i tot de gestos amables. Això inclou comentaris com: “Ets un bon pare" o "Ets una bona mare”. Orbuch considera que aquestes faltes tan simples són sovint ignorades i poden matar la relació.

Don Cole, terapeuta de parella i director clínic al Gottman Insitute de Seattle, diu: “¿Sabeu aquell moment fugaç en què una guspira d’afecte o d’atracció cap a la vostra parella us passa pel cap? No el deixeu marxar sense dir res”, aconsella. “Molts de nosaltres pensem que les nostres parelles haurien de saber que les estimem, sobretot després de molts anys junts”, comenta. Però la recerca al Gottman Institute apunta que les parelles amb més èxit són les que de manera regular “expressen amb paraules el seu amor, respecte i admiració”. I aquestes paraules encara són més efectives si són concretes, diu Cole. “La meva dona és una soprano i li dic coses com: «Ahir anaves per casa netejant i cantant i em vaig emocionar molt quan et vaig sentir»”. I per què és important ser específic? “Dir «ets amable» o «ets atent» és bonic –diu Cole–, però quan la teva parella t’explica una història en què tu demostres aquesta amabilitat això et fa sentir bé i és més probable que t’identifiquis amb aquesta sensació i la valoris”.

3. Reserveu-vos temps per separat

Assegureu-vos que cada membre de la parella té temps per a ell mateix al llarg del dia, encara que sigui poc. Liad Uziel, professor del departament de psicologia de la Bar-Ilan University a Israel, explica que el temps per a nosaltres i el temps amb els altres “condicionen el nostre caràcter des de perspectives diferents”. Quan estem sols, explica Uziel, “la pressió externa es redueix, tenim més control dels esdeveniments i podem gestionar el nostre temps de manera més lliure”, diu. També és important pel que es coneix com a “consolidació de la identitat”, que permet pensar en el passat per processar esdeveniments i en el futur per establir objectius. En una relació, tenir temps per a un mateix “ofereix una gran oportunitat per desenvolupar la pròpia identitat de manera independent i això ho poden portar després a la relació de parella i enfortir-la”, segons Uziel.

4. Calendaritzeu el sexe

¿Heu tingut menys relacions sexuals últimament? No sou només vosaltres. Un estudi recent fet amb 1.559 adults sobre la seva vida sexual fet pel Kinsey Institute de la Universitat d’Indiana apunta que un 43% dels participants han notat una baixada de la qualitat de la seva vida sexual des de l’inici de la pandèmia. Això no és una sorpresa ja que la pandèmia ha suposat un estrès i una incertesa que són “matadors per a la libido”, segons Shannon Chavez, terapeuta de Los Angeles. Si necessiteu un incentiu per tornar a animar la vostra relació, ella aconsella pensar en la connexió sexual “com una forma d’autocura, com una manera d'atendre la salut i el benestar”. Prioritzar el sexe com a part de la salut, diu, fa més fàcil aconseguir temps per a la intimitat. Això inclou posar-ho en un calendari. “Calendaritzar el sexe pot ser molt més bo del que sembla per a la vostra vida sexual –diu Chavez–. La gent té por que això elimini l’excitació, però en realitat només li afegeix anticipació i planificació i li resta pressa i ajornaments”.

I per què no aspirar a practicar sexe un cop per setmana? No només és una fita realista sinó que, segons un estudi fet entre 25.000 adults, en realitat és aconsellable. Aquest informe, publicat el 2016 a la revista Social Psychology and Personality Science, destacava que tenir relacions sexuals un cop per setmana és un ideal de benestar. Quan els enquestats –amb edats d'entre 18 i 89 anys– explicaven que tenien relacions més d’un cop a la setmana, els nivells de benestar s’estabilitzaven, tant en homes com en dones, independentment del temps que portessin junts.

5. Aneu a una festa

El que molts necessitem ara és tenir trobades socials en què vegem la nostra parella a través dels ulls dels altres, diu Kendra Knight, professora assistent de comunicació a la DePaul University. Ella apunta que veure la teva parella en un esdeveniment –ben vestit i sent ocurrent, potser– pot renovar l’atracció. L’estima per la nostra parella –el que en anglès es coneix com a mate value (el valor del company)– “també està relacionat amb la valoració dels altres”. Això va des de l’atracció social –ser el rei de la festa, diguéssim– fins a la capacitat de participar en algunes tasques, bé o malament, com per exemple preparar còctels per a tothom o trepitjar el joc que estaven preparant al jardí. És evident que si tu o la teva parella encara no esteu preparats per a grans esdeveniments socials o no us han agradat mai aquestes festes, potser el que podeu fer és anar a sopar amb amics o amb la família. Cadascú té el seu propi nivell de confort social, sobretot després d’una temporada llarga d’aïllament. “Està bé anar comprovant com se sent l’altre i compartir els sentiments en aquest procés de sortida” diu Awosan. “I treballar la paciència i l’amabilitat en qualsevol etapa amb la teva parella”, destaca.

6. Redescobriu el vostre costat juganer

L’últim any i mig ha estat molt dur. Ara que ja encarem l’estiu amb menys restriccions, ens podem permetre alguna frivolitat. Ser menys seriosos pot fer reviure la guspira de l’atracció, segons un informe de la Martin Luther University Halle-Wittenberg a Alemanya. El líder de l’estudi, Kay Brauer, un investigador del departament de psicologia, va descobrir que a la gent que puntuava alt en la categoria "ser bromistes o fer ximpleries" això els anava bé per fer reviure relacions després de períodes llargs de monotonia. Aquest tipus de gent, segons l’investigador, tendeixen a fer bromes internes en parella, a sorprendre, a posar sobrenoms afectuosos o a reviure experiències viscudes com la primera cita o alguna trobada desastrosa en un karaoke.

7. Feu plans

Fer plans junts, com ara organitzar les vacances, renovar la casa o fins i tot descobrir un nou restaurant, activa el nostre cervell, diu Knight, que apunta que això “pot amplificar l’atracció i l’interès cap a la nostra parella”. I també enforteix el lligam, segons Awosan. “Els estudis han demostrat que quan les parelles funcionen com un equip la satisfacció i la qualitat de la relació augmenta”, diu. En l’últim any i mig “la gent ha perdut la feina, persones estimades i el sentit d’identitat –diu Awosan–. Tots hem perdut alguna cosa”. Per tant, tornar a planificar junts simbolitza l’esperança i l’optimisme cap al futur. “És com dir, estem mirant endavant”.