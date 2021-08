França té el primer gos del món que detecta la Covid-19

Andorra la VellaEs diu Poca, i és el primer gos del món que detecta la Covid-19. Viu en una residència per a la tercera edat a la localitat francesa de Kunheim, al nord del país, a uns mil quilòmetres del Principat d'Andorra. Poca pot detectar un positiu per coronavirus en persones asimptomàtiques. A més, ho fa 48 hores abans que una prova PCR sigui capaç de detectar la malaltia.

I com treballa en Poca? Doncs si hi ha un sospitós de ser positiu, se li posa un mocador de paper sota l'aixella durant cinc minuts, en Poca l'ensuma, sent capaç d'identificar el coronavirus, i si s'asseu, vol dir que aquella persona és positiva. Tot i això, el protocol del país gal també estableix que es faci una PCR per certificar el diagnòstic del ca.

L'olfacte és el sentit més desenvolupat dels gossos. Tenen entre 200 i 300 milions de receptors olfactius que són capaços de detectar, fins i tot, olors de malalties víriques o determinats tipus de càncer.