El tauró més ràpid del món, vist nedant a les aigües del Garraf

BarcelonaUn exemplar del tauró més ràpid del món, el tauró solraig, va ser vist fa pocs dies al litoral del Garraf. L'Associació Cetàcea va detectar l'animal, que pertany a una espècie en perill d'extinció, el 3 de juliol. El tauró –un Isurus oxyrinchus– feia 2,5 metres de llarg i va ser vist lluny de la costa però nedant en superfície. Tot i que normalment habita en aigües obertes dels mars càlids i temperats del món, aquest és un dels casos en els quals s'ha acostat més a la costa.

Tot i fer dos metres i mig, el tauró albirat a la costa catalana no era dels més grans d'una espècie que pot arribar als 4,5 metres de llargada. Sí que es pot definir, però, com el tauró més veloç, que pot assolir els 70 km/h de velocitat punta. A banda, pot nedar fins a 900 metres de profunditat.

El solraig és, a més, una de les moltes espècies que està en perill d'extinció. L'Associació Cetàcea ha destacat tres causes que l'han dut a estar en aquesta situació: és objectiu de la pesca industrial, víctima del comerç internacional d'aletes -amb molta demanda al mercat asiàtic- i de la pesca accidental en busca d'altres taurons. A més, l'entitat recalca que la situació d'aquesta espècie de tauró és més greu per la lentitud d'arribada a la maduresa, ja que necessita arribar als 18 anys per poder reproduir-se.